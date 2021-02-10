Релиз OnePlus 10 может прийтись на очень ранний срок

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Есть шанс, что серия OnePlus 10 дебютирует в один день с Realme GT 2 Pro

Последние пару лет мы уже привыкли к тому, что производители начали откладывать выпуск смартфонов. Самые популярные причины отложенных релизов — пандемия и дефицит чипов. На фоне этого достаточно удивительно видеть то, как ряд компаний решили ускориться и в 2022 году выпустят свои флагманы раньше срока. Среди таких «торопыг» компания OnePlus.

Ранее мы сообщали со ссылкой на инсайдеров, что серия OnePlus выйдет уже в январе и первыми ее смогут купить жители Китая. Глобальный анонс новинок стоит ждать с опозданием в два месяца. О том, что премьера линейки OnePlus 10 пройдет намного раньше ожидаемого срока, на прошлой неделе подтвердил глава компании. В качестве времени выхода OnePlus 10 он назвал январь.

И, похоже, что долго ждать премьеру нам не придется. Китайские производители с первых дней 2022 года начнут бомбить нас новинками. Сегодня в сеть слили информацию, что уже с 4 января следующего года компания намерена начать прием предзаказов на OnePlus 10 Pro. А это означает, что в этот же день может состояться презентация серии OnePlus 10 или ее проведут в течение недели с момента начала приема предзаказов. Если релиз пройдет 4 января, то уже сегодня или завтра компания должна будет официально подтвердить предстоящую презентацию.

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Слухи ориентируют нас на то, что OnePlus 10 Pro удостоится чипа Snapdragon 8 Gen 1, фирменной оболочки ColorOS 12 (за пределами Китая OxygenOS 12) на базе Android 12, до 12 Гб оперативной и до 512 Гб постоянной памяти. У смартфона будет 6,7-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO 2.0, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой и защита от воды IP68. Основная камера должна быть тройной 48 Мп + 50 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъектив).

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Источник: 91mobiles