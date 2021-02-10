Рендеры всех смартфонов серии Galaxy S24 слиты в сеть – новые цвета и много визуальных изменений!

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НОВЫЙ ФЛАГМАН ОТ SAMSUNG

За месяц до официальной премьеры в сеть выложили рендеры и характеристики будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra – благодаря этому стало известно несколько новых цветов серии.

С утечки стало понятно, что дизайн серии претерпел заметные изменения. В частности, модель Ultra получит плоский экран с ровными краями вместо закругленного. Также флагман впервые будет оборудован титановым корпусом.

Из характеристик известно, что S24 Ultra сохранит 12 ГБ ОЗУ и не будет предлагать опции больше, 200-мегапиксельную камеру и другие характеристики предшественника. А вот S24 Plus может похвастаться батареей увеличенной до 4900 мАч. К сожалению, до нас базовые Galaxy S24 доедут с чипсетами Exynos, однако ультра, скорее всего, сохранит Snapdragon.

Кроме того, в продажу Galaxy S24 поступят в 4 цветах: черном, сером, фиолетовом и желтом. Итак, Samsung готовит немало обновлений для своих флагманов на следующий год.

Источник - windows report