рейтинг автономности от Andro-news

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7 новых смартфонов и одного «старичка» испытали по новой

Один из главных вопросов, который задают пользователи при выборе того или иного смартфона, какая автономность у него и как он смотрится на фоне конкурентов. Мы помогаем разобраться в этом вопросе и регулярно тестируем новинки, проверяя, в том числе, и продолжительность работы.

А раз мы говорим о тестировании автономности, то логично было создать собственный алгоритм теста, который бы максимально нагружал смартфон и позволял бы в полной мере понимать, что из него можно «выжать» в плане автономности. Причем не в абстрактных баллах, а в конкретных минутах и секундах, чтобы читатель мог понять, сколько реально аппарат продержится в повседневных сценариях использования.

В ходе испытаний каждый аппарат проходит тест на время работы в режиме просмотра видео, записи звука, съемки видео на фронтальную и основную камеру, а также мы прогоняем его через синтетические тесты и игры. На основе полученных результатов ему присваивается место в нашем рейтинге автономности.

Подобных тестов немало в сети, но редко кто сравнивает время автономной работы той или иной модели с ближайшими конкурентами и позволяет увидеть, как изменилась продолжительность работы на фоне предшественников. И в целом мы предлагаем полный расклад по части того, какие смартфоны вправе претендовать на звание Android-марафонца, а кто в аутсайдерах.

Мы регулярно обновляем наш рейтинг и добавляем в него актуальные новинки. Недавно он пополнился результатами прогонки OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, Realme Narzo 30A, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и Poco M3 Pro 5G. А также повторно прогнали Xiaomi Mi 11 после выхода новой версии прошивки. Заглядывайте в наш рейтинг автономности регулярно и советуйте его друзьям!