Рейтинг чипмейкеров для Android-смартфонов по итогам первого квартала

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MediaTek уверенно лидирует, но в премиальном сегменте Qualcomm вне конкуренции

Несмотря на все проблемы на рынке, Qualcomm и MediaTek продолжают зарабатывать больше. На руку дефицит и количество желающих приобрести их продукцию не уменьшается. Так, по итогам первого квартала нынешнего года выручка MediaTek возросла на 32% в годовом исчислении и на 10,2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. В денежном выражении выручка составила $4,8 млрд.

Рекордным по выручке стал первый квартал нынешнего года и для Qualcomm. Он стал рекордным для компании уже третий квартал подряд. Ежегодный рост составил до 61% и ей удалось заработать $11,6 млрд.

Если говорить о расстановке сил на рынке мобильных чипов для Android-смартфонов, то лидером тут остается MediaTek, которая контролирует 44% доли рынка. На втором месте Qualcomm, чья доля составляет 35%, которая неплохо зарабатывает на чипах для премиальных устройств с ценником выше $500. Наибольшим спросом пользовались чипы Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 778G, что и не удивительно. На платформы серий Snapdragon 700 и Snapdragon 8 пришлось около 68% всех поставленных SoC в премиальном сегменте по итогам первого квартала 2022 года.

Что касается MediaTek, то она лидер в сегменте бюджетных и среднебюджетных устройств — от $100 до $299. Тут драйверами продаж были чипы серий Dimensity 700 и Dimensity 900. Также производители довольно охотно приобретали процессоры Helio P35, Helio G80 и Helio G35. Это позволило MediaTek захватить долю в 60% всех поставленных чипов для устройств с ценником от $100 до $299.

Аутсайдером первого квартала нынешнего года стала Samsung, чья доля на рынке премиальных SoC снизилась до 23% против 34% годом ранее. Падение наблюдалось и в бюджетном сегменте (до $299) — 7% против 10% за аналогичный период прошлого года.

А вот UNISOC продолжает наращивать свою долю в сегменте доступных смартфонов с ценником до $100. Здесь доля ее чипов составила 47%, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 20%. Благодаря Honor, Realme и Samsung компании удалось захватить 8% доли в сегменте мобильных устройств с ценником до $199.

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Источник: counterpointresearch