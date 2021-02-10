Рейтинг: какие смартфоны греются сильнее

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Составлен рейтинг мобильников, которые склонны к перегреву. «Лучших» определяли среди устройств с топовыми чипами

Есть на просторах Китая такой рейтинг как Master Lu, где, как правило, тестят производительность устройств и плавность оболочки. Но в этот раз разработчики взялись за определение того, какой из смартфонов первой половины 2021 года отличается наиболее горячим нравом. Другими словами, какие из моделей подвержены перегреву.

Рейтинг «горячих» устройств подтвердил то, что Snapdragon 888 оказался не самым удачным чипом. Он склонен к перегреву и именно эта его черта стала причиной того, что на вершине списка оказались такие модели как Meizu 18 и Xiaomi Mi 11 Pro. По данным разработчиков Master Lu, корпус первого из смартфонов способен нагреваться до температуры 37,2°С, а второй греется до 36,42°С.

Третье место среди обладателей Snapdragon 888 досталось Black Shark 4 Pro (35,65°C) и на четвертой позиции оказался realme GT с результатом 34,11°С. В антирейтинг также попали Nubia Red Magic 6 Pro, Redmi K40 Pro, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21+ и Asus ROG Phone 5.

Что-то не так пошло с охлаждением Black Shark 4, и он признан самым «горячим» смартфоном среди тех устройств что получили чип Snapdragon 870. Не критично, но все же признаками повышенной температуры обладают такие модели как OnePlus 9R, iQOO Neo 5 и Redmi K40. Но этот вывод сделан с оглядкой на те результаты, которые демонстрируют аппараты с Snapdragon 865/865+, где лидером стал Xiaomi Mi 10 Pro с результатом 32,91°С.

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Источник: mydrivers