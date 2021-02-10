Разница между экосистемами брендов может сократиться благодаря инициативе ЕС

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где-то плачет один тем кук

Европейская Комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, представила Цифровой акт о рынке (DMA), целью которого является обеспечение повышения конкуренции путем предотвращения монопольного статуса компаниями – одной из них является Apple. Согласно источнику комиссар по вопросам внутреннего рынка сказал Тиму Куку, что ему нужно открыть экосистему для конкурентов.

Во время разговора с генеральным директором Apple в Брюсселе тот сказал Тиму, что Apple должна позволить пользователям iPhone получать преимущества экосистемы других брендов, будь то интеграция электронных кошельков, браузеры или магазина приложений, как это нативное приложение Apple. Один из контраргументов Кука заключался в том, что это может поставить под угрозу безопасность и конфиденциальность. Но глава ЕС добавил, что DMA способствует инновациям без угрозы любой из них.

В настоящее время запросы поступили шестерым компаниям – Google, Amazon, Apple, TikTok, Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp) и Microsoft.

Согласно сайту Еврокомиссии, DMA стремится заставить "gatekeepers" позволять третьим сторонам сотрудничать в рамках их сервисов, позволить бизнес-пользователям получить доступ к генерируемым ими данным и позволить бизнесам заключать контракты и соглашения вне платформы.

Источник - reuters