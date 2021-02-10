Rockstar объявила точную дату показа первого трейлера GTA 6 – осталось недолго!

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Первый взгляд

Компания Rockstar Games наконец-то объявила точную дату и время, когда геймеры получат первый официальный трейлер долгожданной игры GTA 6. Он выйдет в следующий вторник, 5 декабря, в 16:00 по Киевскому времени.

В своем блоге Rockstar пообещала, что это будет лишь первый из ряда трейлеров новой Grand Theft Auto – то есть нас будут подогревать постепенно. Ну а что ж, 10 лет из прошлой части прошло.

Судя по тропическому изображению в анонсе, события GTA 6 будут разворачиваться в городе Вайс-Сити, виртуальном аналоге Майами. Также, вероятно, подтвердится информация о двух главных героях - молодой преступной паре.

Напомним, что в прошлом году в сеть попал масштабный геймплейный счет игры, который стал сенсацией в игровой индустрии. Релиз GTA 6 прогнозируется примерно на 2024 год.

Итак, мы наконец-то 5 декабря увидим первые официальные кадры из новой части. А насколько вы ждете новой части? Поделитесь этим в комментариях.

Источник – rockstar