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Весь мир погряз во лжи и только Россия остается островком «чистейшей правды»

Российские чиновники вдруг поняли, что идет информационная война. Для них вдруг стало неожиданностью то, в каких масштабах она ведется. И самое главное — они искренне не понимают, за что мир ополчился на них. Им приходится противостоять огромной волне «недостоверной и лживой информации».

О том, что идет полномасштабная информационная война заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая на XI форуме безопасного интернета. По его словам, сейчас Россия находится в состоянии полномасштабной информационной войны, которую против российских граждан и экономики развязали западные страны. Он признал, что им приходится противостоять крупнейшим IT-гиганты, которые с момента начала «освободительной миссии» России в Украине начали вбрасывать большое количество лживых и недостоверных данных. Причем в таких масштабах, «с которыми мы не сталкивались никогда». Вадим Субботин считает, что это «была заранее спланированная информационная компания». Наверное, такая же спланированная, как и нападение России на Украину?

Естественно, что чиновник заверил, что они делают все, чтобы соблюсти цифровую «гигиену» и защитить граждан в информационном пространстве. Он отчитался о блокировке более 85 тысяч неугодных власти материалов. «У РФ есть собственные сервисы, которые являются конкурентами ведущих западных ресурсов», — резюмировал Вадим Субботин. Это российский чиновник о чем? О RuTube, посещаемость и количества контента на котором ничтожно мало?

Позиция российского ведомства ясна: измена! Кругом одни враги! Российским чиновникам претит чужая точка зрения, отличная от той, которая нужна им, чтобы обманывать собственный народ. Именно поэтому были закрыты оппозиционные средства массовой информации, заблокированы каналы и социальные сети. Все же врут и только Россия говорит правду. Например, глава МИД России Лавров, который 10 марта заявил: «На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали». Интересно, что в иллюзорном мире российского чиновника «нападение»? Беря на вооружение риторику российских чиновников, западным ресурсам стоит ответить, что никто на Россию не нападал, о какой информационной войне речь? Идет «специальная операция» силами самопровозглашенных республик YouTube и Facebook.

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Источник: regnum