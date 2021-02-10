Рост стоимости смартфонов замедлится. Производители включатся в ценовой демпинг

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Последние пару лет производители смартфонов пытаются выйти из кризиса, вернуться на прежний уровень производства и продаж устройств. Напасти начались с эпидемии коронавируса, которая впоследствии усугубилась нехваткой комплектующих и чипов. В этом же году ко всем проблемам присоединилась ещё одна. Падение спроса.

Пользователи начали все реже обновлять парк гаджетов и увеличили сроки эксплуатации устройств. Среди причин этого называют рост стоимости смартфонов. Но есть ещё одна проблема - отсутствие новаций. Прогресс затормозился, и пользователи не видят причин, ради каких новых фич и решений им стоит покупать новинки, еще и переплачивать за них.

По данным аналитиков, ряд крупнейших китайских производителей Android-смартфонов вынуждены были пересмотреть свои планы на нынешний год и сократили объем заказов на выпуск 170 млн устройств. И это на 20% меньше, чем планировалось изначально. Пойти на снижение выпуска смартфонов вынуждена была и Apple.

Не даёт свободно вздохнуть смартфоностроителям и дефицит чипов. Он не только не отступает, но и усугубляется. Срок доставки ряда процессоров превышает уже 6 месяцев и нет предпосылок, что до конца года дефицит аппаратных платформ исчезнет. Единственное, что пытаются сделать производители мобильных устройств - выбить скидки на чипы.

Но чипмейкеры крайне неохотно идут на снижение стоимости процессоров. Чтобы не допустить стремительного роста стоимости смартфонов у производителей остаётся последний аргумент - снижать свою маржу. Потребители только выиграют от этого, ведь производители вынуждены отказаться от практики высоко задирать ценники и начнут демпинговать ценами, чтобы завоевать лояльность потребителей.

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Источник: mydrivers