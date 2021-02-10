Раскрыты детали о Realme Note 50 и дате презентации - 24 января. Ребрендинг Realme C51?

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Новый бюджетник или просто ребрендинг?

Недавно Realme анонсировала новую линейку смартфонов под названием Realme Note. Стало известно, что это будут два устройства: Realme Note 1 и Realme Note 50. В то время как Note 1, похоже, новое устройство, Note 50, похоже, является ребрендингом Realme C51, предназначенным для глобального рынка.

И вот пользователь @passionategeeks через Х написал, что Realme Note 50 дебютирует с 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ постоянной памяти. Кроме этого была раскрыта дата презентации – 24 января.

Ранее пользователь выложил постер с характеристиками смартфона. Согласно этому устройству будет 6,7” HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц, корпус толщиной 7,99 мм и защитой от пыли и воды по стандарту IP54. Смартфон будет доступен в синем и черном цветах.

Если смартфон окажется действительно ребрендингом Realme C51, можно предположить некоторые другие характеристики. Как пишет издание Gizmochina, смартфон можно получить процессор Unisoc T612, трудно здесь сказать, насколько это хорошее решение.

Также смартфон, скорее всего, будет поставляться с операционной системой Realme UI T на базе Android 13.

Кроме того, смартфон может предложить поддержку слота для карт памяти microSD для расширяемой памяти и 3,5-мм аудиоразъема, а также батареи на 5000 мАч и зарядки на 33 Вт. Система камер, скорее всего, предложит 50-мегапиксельный основной датчик, а также вспомогательную камеру. На передней панели, скорее всего, будет 5-мегапиксельный датчик.



Напомним, что компания также собирается представить свои более премиальные устройства серии Realme 12 Pro 29 января.