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Розничная коробка Xiaomi Smart Band 7 раскрыла детали, которые вряд ли вас удивят

22.05.2022 291 0

Речь о версии с NFC

Линейка Mi Band в исполнении Xiaomi была и остается одним из самых доступных и популярных решений на рынке фитнес-браслетов. С каждой новой версией носимый гаджет эволюционирует, становясь интереснее и увлекая новых покупателей. Получится ли стать лучше и завоевать популярность у Xiaomi Smart Band 7?

 

Розничная коробка Xiaomi Smart Band 7 раскрыла детали, которые вряд ли вас удивят – фото 1


Ответить на этот вопрос можно будет после его анонса 24 мая, а сегодня нам предложили посмотреть на коробку, в которой будет поставляться Xiaomi Smart Band 7. Он будет приходить к своим покупателям в классической черной коробке и на ней нанесены главные продающие элементы фитнес-браслета, по мнению самой компании. Так, она выделяет такие преимущества:


  • AMOLED дисплей;
  • более 100 спортивных режимов;
  • датчик отслеживания кислорода в крови;
  • водонепроницаемость 5АТМ;
  • профессиональный мониторинг фаз сна;
  • голосовой ассистент;
  • многофункциональный NFC;
  • аккумулятор емкостью 180 мАч;
  • совместимость со смартфонами на Android 6.0 или iOS 10 и более новыми версиями операционной системы.

 

Розничная коробка Xiaomi Smart Band 7 раскрыла детали, которые вряд ли вас удивят – фото 2

 

С оглядкой на то, что предлагал Xiaomi Smart Band 6, у его преемника экран больше — 1,62 дюйма, датчики должны уметь больше и быть точнее. Но хватит ли этого для победоносного шествия на рынке, вопрос открытый. Все же есть все предпосылки, что изменения будут незначительными и ощутимого шага вперед не будет.

 

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Источник: EqualLeaks

Xiaomi Smart Band 7
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.05.2022

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Розничная коробка Xiaomi Smart Band 7 раскрыла детали, которые вряд ли вас удивят