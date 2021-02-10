Розничная коробка Xiaomi Smart Band 7 раскрыла детали, которые вряд ли вас удивят

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Речь о версии с NFC

Линейка Mi Band в исполнении Xiaomi была и остается одним из самых доступных и популярных решений на рынке фитнес-браслетов. С каждой новой версией носимый гаджет эволюционирует, становясь интереснее и увлекая новых покупателей. Получится ли стать лучше и завоевать популярность у Xiaomi Smart Band 7?









Ответить на этот вопрос можно будет после его анонса 24 мая, а сегодня нам предложили посмотреть на коробку, в которой будет поставляться Xiaomi Smart Band 7. Он будет приходить к своим покупателям в классической черной коробке и на ней нанесены главные продающие элементы фитнес-браслета, по мнению самой компании. Так, она выделяет такие преимущества:





AMOLED дисплей;

более 100 спортивных режимов;

датчик отслеживания кислорода в крови;

водонепроницаемость 5АТМ;

профессиональный мониторинг фаз сна;

голосовой ассистент;

многофункциональный NFC;

аккумулятор емкостью 180 мАч;

совместимость со смартфонами на Android 6.0 или iOS 10 и более новыми версиями операционной системы.

С оглядкой на то, что предлагал Xiaomi Smart Band 6, у его преемника экран больше — 1,62 дюйма, датчики должны уметь больше и быть точнее. Но хватит ли этого для победоносного шествия на рынке, вопрос открытый. Все же есть все предпосылки, что изменения будут незначительными и ощутимого шага вперед не будет.

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Источник: EqualLeaks