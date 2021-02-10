Распродажа Realme GT Neo 5 – стильный дизайн, мощное железо и стиль по скидке от 13 855

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МОЩНОСТЬ И СТИЛЬ ОТ REALME

Мы предлагаем прекрасную возможность купить мощный субфлагман realme GT Neo 5 по самой выгодной цене! Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED экраном Full HD+ с частотой обновления 120 Гц для очень плавного изображения.

Под капотом – флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 Гб оперативной памяти для быстрой работы любых приложений. Основная камера – Sony IMX 890, очень неплохое решение, учитывая этот ценовой сегмент. Смартфоны с таким сенсором в данном классе лучшие по камере.



Дизайн realme GT Neo 5 выполнен в эффектном стиле с полосами на корпусе (если брать фиолетовый цвет), напоминающими трассу, а RGB-подсветка справа как фишка, выделяющая его на фоне всех других смартфонов. Кстати, если заговорили о фишках, держите еще одну киллер-фишку: смартфон заряжается с нуля до сотни меньше, чем через 10 минут благодаря сверхмощной зарядке.

Если вы ищете стильный и производительный смартфон - воспользуйтесь нашим выгодным предложением на realme GT Neo 5 с AliExpress. Мы предлагаем данную модель на AliExpress по привлекательной цене 13 855 грн с учетом всех скидок.

Realme GT Neo 5 – от 13 855 грн.

Не забудьте использовать промокод 930 на скидку в $40, чтобы получить такую цену.

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Как заказывать посылки Aliexpress



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