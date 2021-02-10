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Распродажа Galaxy S20 FE: Легендарный смартфон отдают всего за 8 600

18.07.2023 127 0

Один из лучших смартфонов в свое время распродают на Aliexpress

Флагманы прошлых лет от Samsung всегда были привлекательным вариантом для покупки. Galaxy S20 FE в этом плане был даже лучше, он даже на момент выхода имел очень хорошее соотношение цены и характеристик, а сейчас он до сих пор имеет актуальное железо и стоит еще значительно дешевле.

 

Распродажа Galaxy S20 FE: Легендарный смартфон отдают всего за 8 600 – фото 1

 

Он обладает качественным плоским Super AMOLED дисплеем с частотой развертки 120 Гц и довольно тонкими рамками. Флагманский набор камер без заглушек: 12 МП 1/1.76" основной модуль с оптической стабилизацией, телефото на 8 МП с OIS и приближением х3 и сверхширокоугольный модуль на 12 МП.

 

Распродажа Galaxy S20 FE: Легендарный смартфон отдают всего за 8 600 – фото 2

 

И пусть небольшие по современным меркам цифры мегапикселей вас не пугают, качество там на высоком уровне и не уступает многим современным субфлагманам. аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт по проводу и 15 Вт – беспроводная зарядка с поддержкой реверсивного режима.

 

Материалы корпуса также на высоком уровне, здесь металлическая рамка и, хоть и пластиковая, но качественная задняя крышка с широкой цветовой палитрой. Конечно, здесь стереодинамики и качественный линейный вибромотор для тактильной отдачи. Смартфон до сих пор обновляется и на него есть прошивка с One UI 5.1 на основе Android 13 со всеми актуальными патчами безопасности.

 

Распродажа Galaxy S20 FE: Легендарный смартфон отдают всего за 8 600 – фото 3

 

Сердцем американской версии смартфона был легендарный Snapdragon 865, который до сих пор тянет большинство игр на максималках и обеспечивает плавную работу интерфейса и приложений. И сейчас этот смартфон можно заказать с сайта Aliexpress всего за 8600 грн ($230). Это и еще много выгодных предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале по ссылке ниже:

 

Galaxy S20 FE - 8 600 грн($230)

 

Пожалуйста, внимательно читайте описание товара перед заказом. Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

 

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 18.07.2023
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Распродажа Galaxy S20 FE: Легендарный смартфон отдают всего за 8 600