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Супер скидка на Realme 10 pro: достойные характеристики нового смартфона всего от 6 181

21.08.2023 49 0

REALME 10 PRO - ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

Этот смартфон является настоящим топом за свои деньги, а особенно за просящие продавцы на AliExpress сейчас. Посмотрите, сколько за него просят сейчас, технические характеристики и удивитесь. По крайней мере, я удивился. Ведь в сегменте где все предлагают очень бюджетный модуль JN1 здесь камера гораздо лучше, да еще и загнутых граней нет.

  Супер скидка на Realme 10 pro: достойные характеристики нового смартфона всего от 6 181 – фото 1

С начинкой у смартфона все хорошо и сегодня: Snapdragon 695 хватает, а модуль камеры Samsung HM6 за такие деньги просто находка, учитывая, что конкуренты предлагают бюджетный Samsung JN1, который вдвое меньше.

 

Не разочарует он и ищущих IPS дислпей: он здесь отличного качества (за свои деньги), а также имеет частоту обновления 120 Гц

Супер скидка на Realme 10 pro: достойные характеристики нового смартфона всего от 6 181 – фото 2

 

Аккумулятор 5000 мАч, что, на мой взгляд, хорошо. Единственное, что в рамках бренда мощность заряда не слишком высока: всего 33 Вт. Однако стоит напомнить, что у iPhone 14 Pro Max меньше: всего 27 Вт.

 

 

Смартфон подойдет людям, которые любят "топ за свои деньги", ведь за свои 165$ или 6181 грн смартфон предлагает действительно хорошие характеристики за новый смартфон

  Супер скидка на Realme 10 pro: достойные характеристики нового смартфона всего от 6 181 – фото 3

Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

 

Смартфон realme 10 Pro - 6 181,09 грн﻿.


Не забывайте использовать промокоды, так что промокод BTSandroprice18 вам сохранит 18$ при покупке этого смартфона.

Также, у нас есть телеграмм группа Andro-Price AliExpress где публикуются ЛУЧШИЕ предложения с AliExpress:

 

Andro-Price Aliexpress

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

 



Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 21.08.2023
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