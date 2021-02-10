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REALME 10 PRO - ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

Этот смартфон является настоящим топом за свои деньги, а особенно за просящие продавцы на AliExpress сейчас. Посмотрите, сколько за него просят сейчас, технические характеристики и удивитесь. По крайней мере, я удивился. Ведь в сегменте где все предлагают очень бюджетный модуль JN1 здесь камера гораздо лучше, да еще и загнутых граней нет.

С начинкой у смартфона все хорошо и сегодня: Snapdragon 695 хватает, а модуль камеры Samsung HM6 за такие деньги просто находка, учитывая, что конкуренты предлагают бюджетный Samsung JN1, который вдвое меньше.

Не разочарует он и ищущих IPS дислпей: он здесь отличного качества (за свои деньги), а также имеет частоту обновления 120 Гц

Аккумулятор 5000 мАч, что, на мой взгляд, хорошо. Единственное, что в рамках бренда мощность заряда не слишком высока: всего 33 Вт. Однако стоит напомнить, что у iPhone 14 Pro Max меньше: всего 27 Вт.

Смартфон подойдет людям, которые любят "топ за свои деньги", ведь за свои 165$ или 6181 грн смартфон предлагает действительно хорошие характеристики за новый смартфон

Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Смартфон realme 10 Pro - 6 181,09 грн﻿.





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Как заказывать посылки с Aliexpress





