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Распродажа Redmi Note 12 Pro 5G Global Version от поставщика! Цена снижена

15.06.2023 58513 3

Замечательное предложение доступно на нашем рынке

В эти дни в Китае проходит ежегодная распродажа и ее отголоски ощущаются даже у нас в Украине. Поставщики делают приятные скидки, и магазины тоже могут снизить цену для покупателей. Одним из таких предложений стал среднебюджетный смартфон Redmi Note 12 Pro 5G. Он имеет очень хорошее соотношение цены к характеристикам.

 

Распродажа Redmi Note 12 Pro 5G Global Version от поставщика! Цена снижена – фото 1

 

Full HD OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, топовая для бюджетного сегмента камера Sony с сенсором IMX 766 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Хорошая автономность благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, который также поддерживает 67-ваттную зарядку.

 

Вместе с тем смартфон имеет стереодинамики, линейный вибромотор, инфракрасный порт и поддержку современных беспроводных интерфейсов, включая NFC. Стильный внешний вид и стеклянная задняя крышка.

 

 

На данный момент этот смартфон можно приобрести в нашем магазине на OLX по сниженным ценам от 11 000 гривен. Есть все версии по памяти и три цвета: Голубой, белый и черный. Ниже приведу ссылку на страницы:

 

Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 Gb – 11 000 грн

Redmi Note 12 Pro 5G 8/128 Gb – 12 000 грн

Redmi Note 12 Pro 5G 8/256 Gb – 13 000 грн

 

Это глобальные версии смартфонов с европейским зарядным устройством, работающей оплатой через NFC и обновлениями по воздуху.

 

Посмотреть сравнение этой модели с существующими конкурентами на рынке можно в этом видео:

 

 

Приятного просмотра и удачных покупок.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 15.06.2023
Комментарии
Всего комментариев: 3
 
 
Игорь 10
Если Я захочу купить телефон ... То закажу его из Китая , или из Америки , поскольку вам спиногрызам переплачивать пол цены телефона я не намерян .
16.06.2023 20:54
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Михайло 2
Це дійна його ціна, він так і коштує , насправді добра ціна можна брати якщо нечких подвохів нема, дешевше тіки китайская без нфс
16.06.2023 22:10
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Атабек 0
У меня тоже есть Redmi Note 12 Pro 5G черный цвет он Индийский , только хороший телефон
17.06.2023 13:00
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Распродажа Redmi Note 12 Pro 5G Global Version от поставщика! Цена снижена