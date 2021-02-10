Распродажа Redmi Note 12 Pro 5G Global Version от поставщика! Цена снижена

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Замечательное предложение доступно на нашем рынке

В эти дни в Китае проходит ежегодная распродажа и ее отголоски ощущаются даже у нас в Украине. Поставщики делают приятные скидки, и магазины тоже могут снизить цену для покупателей. Одним из таких предложений стал среднебюджетный смартфон Redmi Note 12 Pro 5G. Он имеет очень хорошее соотношение цены к характеристикам.

Full HD OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, топовая для бюджетного сегмента камера Sony с сенсором IMX 766 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Хорошая автономность благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, который также поддерживает 67-ваттную зарядку.

Вместе с тем смартфон имеет стереодинамики, линейный вибромотор, инфракрасный порт и поддержку современных беспроводных интерфейсов, включая NFC. Стильный внешний вид и стеклянная задняя крышка.

На данный момент этот смартфон можно приобрести в нашем магазине на OLX по сниженным ценам от 11 000 гривен. Есть все версии по памяти и три цвета: Голубой, белый и черный. Ниже приведу ссылку на страницы:

Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 Gb – 11 000 грн

Redmi Note 12 Pro 5G 8/128 Gb – 12 000 грн

Redmi Note 12 Pro 5G 8/256 Gb – 13 000 грн

Это глобальные версии смартфонов с европейским зарядным устройством, работающей оплатой через NFC и обновлениями по воздуху.

Посмотреть сравнение этой модели с существующими конкурентами на рынке можно в этом видео:

Приятного просмотра и удачных покупок.

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