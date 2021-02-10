Распродажа! Xiaomi Redmi Note 12 4G с экраном 120 Гц и HyperOS всего от 4 919!

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Внимание всем, кто ценит выгодные покупки! На известном маркетплейсе AliExpress проходит распродажа! Одной из моделей, получившей крутой прайс, стал Redmi Note 12 4G!

Это устройство имеет 6,67-дюймовый OLED-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц - что для этого сегмента имеется крутой показатель. А также устройство уже получило новую HyperOS на базе Android 14.

Также смартфон оснащен процессором Snapdragon 685, основной камерой на 50 Мп для качественных фото, емким аккумулятором 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

К тому же Redmi Note 12 4G предлагает NFC, Bluetooth 5.1 и 128 ГБ встроенной памяти. Такое сочетание характеристик по цене 4919 грн делает смартфон привлекательным предложением! Торопитесь, количество купонов и товара ограничено !

Redmi Note 12 4G – 4 919 грн

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