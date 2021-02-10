Разработки Infinix: измени цвет крышки в один клик, аккумулятор, работающий при -40 и по настоящему беспроводному зардяку!

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Революция в персонализации

На выставке CES 2024 компания Infinix представила свои новейшие разработки – технологии E-Color Shift, AirCharge и Extreme-Temp Battery.

E-Color Shift позволяет изменять цвет задней панели смартфона, используя микроструктуры с положительно и отрицательно заряженными частицами. Благодаря этому пользователь может менять "шкурки" устройства – и на это вообще не как не тратится батарея.

Технология AirCharge использует магнитный резонанс для беспроводной зарядки на расстоянии до 20 см и под углом 60 градусов – не много, но начало положено! Она обеспечивает безопасную зарядку мощностью 7,5 Вт.

Extreme-Temp Battery позволяет смартфонам работать при температуре от -40 до +60°C, решая проблему вымерзания литий-ионных батарей.

Технологии Infinix получили награду за инновации на CES 2024 и демонстрируют стремление компании принести действительно то новое, что будет полезным в тех или иных сценариях.

Источник - gizmochina