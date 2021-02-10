Умные часы Xiaomi Watch S3, вероятно, выйдут в декабре, вместе с новыми смартфонами

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Watch S3﻿ может получить Wear OS﻿

Утечка информации от Digital Chat Station говорит, что Xiaomi работает над новыми флагманскими умными часами. Спецификация устройства свидетельствует, что это может быть Xiaomi Watch S3.



Согласно сообщению, Xiaomi анонсирует Watch S3 до конца этого года. Устройство будет оснащено OLED-экраном и аккумулятором на 520 мАч. Xiaomi Watch S2 оснащен аккумулятором на 500 мАч, больший объем тоже намекает, что речь идет Watch S3.



Информатор добавил, что смартчасы будут иметь подключение к 4G. Кроме того, он получит датчик сердечного ритма, датчик кислорода в крови и возможность голосовых вызовов. Автор утечки говорит, что в ближайшие дни раскроет подробности о чипе и других характеристиках часов.



Источник указывает, что Xiaomi Watch S3 будет анонсирован в ноябре вместе с флагманскими телефонами компании. Ранее появилось сообщение, что Xiaomi создает умные часы, которые работают на Wear OS – это тоже может быть Watch S3.

Источник: PlayfulDroid