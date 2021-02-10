Розыгрыш Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ от Andro News

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Каждая новая презентация Xiaomi — это ожидание новых хитовых устройств. Не стало исключением и вчерашнее осеннее мероприятие, на котором представили смарт-часы Redmi Watch 2 и линейку Redmi Note 11, у которых есть все, чтобы стать успешными на рынке. В этот раз Andro news вместе с LetyShops проводит розыгрыш новеньких смартфонов, которые были анонсированы вчера. Для того, чтобы выиграть новинки, необходимо выполнить всего несколько простых действий.





Розыгрыш будет отличаться от большинства предыдущих тем, что победителей будет трое. У каждого из вас есть шанс стать одним из первых в мире обладателей новеньких Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Один из этих смартфонов может быть вашим.









Если такая перспектива вам по душе, тогда вот условия, которые вы должны выполнить неукоснительно:





Быть подписчиком канала Andro News https://cutt.ly/WRHXe7V . Будьте внимательны! Обязательно необходимо открыть доступ к странице своего канала и оставить данные для связи. Как это сделать, наглядно демонстрируем в ролике. Зарегистрироваться на сайте спонсора здесь — https://goo.gl/n9Q3w4 Оставить комментарий под видео (свои мысли о новинках) и обязательно не забыть указать Lety ID. Совсем не лишним будет продублировать код в описании своего канала.

Награды найдут своих победителей 13 ноября. Розыгрыш призов проведем в прямом эфире на канале Andro News 2. Пусть победят самые удачливые и всем фортуны!