Рынок смартфонов просел на фоне нехватки комплектующих

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Поставки смартфонов сокращаются, а цены растут

Подводя итоги 2020 года неизменно звучали слова пандемия и дефицит, которые негативно сказались на рынке электроники. С наступлением 2021 года многие верили в лучшее, что ситуацию удастся нормализовать в ближайшее время. И первые месяцы нынешнего внушали оптимизм и казалось, что худшие времена позади и рынок электроники ожидает только рост.

Но, увы, дефицит продолжил диктовать условия. Он повлиял на выпуск устройств и их стоимость. Проанализировав ситуацию на рынке смартфонов по итогам третьего квартала нынешнего года, аналитики Canalys пришли к выводу, что поставки устройств снизились на 6% в годовом исчислении. Виновником этого назван дефицит комплектующих.

Номером один продолжает оставаться Samsung, которая контролирует 23% рынка мобильных устройств. Ровно такой же результат компания продемонстрировала годом ранее. На втором месте оказалась Apple, чья доля составила 15% и это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стабильность демонстрирует и Xiaomi, которая вновь занимает 14% рынка смартфонов, что и годом ранее.

Четвертое и пятое место достались Vivo и Oppo с результатом 10% доли рынка против 9% в третьем квартале прошлого года. Всего за третий квартал нынешнего года на рынок было поставлено 327 млн трубок, тогда как годом ранее этот показатель составлял 348 млн единиц. Аналитики прогнозируют, что в праздничный сезон ждать щедрых скидок и больших распродаж не стоит. Устройств не хватает и нет предпосылок, что в скором времени складские запасы будут восполнены так, чтобы покрыть весь спрос.

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Источник: canalys