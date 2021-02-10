Samsung Galaxy A15 5G – Xiaomi и Realme могут оказаться позади – известных характеристик все больше

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Бюджетный хит 2024

В сети появилась информация о технических характеристиках и возможной стоимости будущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15 5G.

Согласно источникам, Galaxy A15 5G получит 6,5-дюймовый Amoled экран Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Тройная основная камера состоит из модулей 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера – 13 Мп.

Смартфон будет иметь процессор MediaTek Dimensity 6100+, 4/6 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ встроенной памяти и слот для карты MicroSD. Аккумулятор – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Также будет боковой сканер отпечатков, Android 13, NFC и другие функции, необходимые бюджетному смартфону.

По сообщениям, Galaxy A15 5G будет доступен в черном и синем цветах. Примерная стоимость будет составлять $149.

Компания Samsung готовит достаточно конкурентоспособный бюджетный смартфон с 5G, современным дизайном и хорошим набором функций - так что Realme и Xiaomi должны выпустить хиты, чтобы перебить этот смартфон, поскольку компания Samsung все еще тянет название бренда в этом сегменте - а с такими характеристиками у него есть все шансы снова стать топ-1 по продажам.

Источник - X