Samsung Galaxy A25, кажется, готов к выходу: появились рендеры, на которых изображены будущие цвета и дизайн новинки.

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Популярный смартфон станет еще лучше, но не сильно

Samsung вероятно готовится к представлению телефона среднего ценового сегмента Samsung Galaxy A25, судя по количеству утечек. MySmartPrice опубликовали несколько официальных рендеров Galaxy A25, соответствующих предварительным изображениям, проникшим в сеть некоторое время назад. Исходя из этих изображений, очевидно, что Galaxy A25 имеет достаточно схожий дизайн всей линейки Galaxy A.

Также ранее упоминалось, что Galaxy A25 будет оснащен более чем приличным 6,5-дюймовым FHD+ Super AMOLED Infinity-U дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Процессором смартфона станет Exynos 1280 собственного производства, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти (до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD).

Среди других особенностей будущего телефона – тройная камера, которая будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS (оптической стабилизацией изображения), а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный макросенсоры. Кроме того, у телефона будет дополнительная 13-мегапиксельная камера спереди.

Ожидается, что Samsung Galaxy A25 будет питаться от большого аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Поскольку он, скорее всего, будет запущен в начале 2024 года, он, вероятно, будет поставляться с Android 14 прямо из коробки.

Смартфон не вызывает эффекта "вау", ведь серия A не является чем-то флагманским, но полагаем, станет очень популярным благодаря фишкам от Samsung, в частности сверхудобной One UI.

Источник: MySmartPrice ﻿