Samsung Galaxy A55 - первые сведения о чипсете, мощном обновлении или просто маркетинговой пыли?

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хейтеры exynos уже прибыли?

Компания Samsung в партнерстве с AMD разрабатывает графические процессоры на основе архитектуры RDNA для линейки Exynos. И последние истоки свидетельствуют о том, что такие GPU могут появиться не только во флагманах, но и в среднем ценовом сегменте.

В частности, по данным инсайдеров, чипсеты Exynos 1430 и Exynos 1480, которые будут анонсированы в 2024 году, получат графику на базе mRDNA от AMD. Эти процессоры можно использовать в смартфонах Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 соответственно.

Впрочем, источники советуют не ожидать высокой производительности от таких GPU. Компания фокусируется на улучшении функций обработки изображений, а не игровых возможностей. То есть, новая графика AMD поможет делать лучшие фото и видео.

Предыдущий Exynos 2200 также использовал GPU на базе RDNA2 от AMD. Но его игровые возможности оказались хуже ожиданий, поэтому в Galaxy S23 компания вернулась к чипсетам Snapdragon от Qualcomm, но в Galaxy S24 компания планирует сделать камбек из Exynos 2400, получив новую графику RDNA 3. Хочется пожелать успеха компании и чтобы их смартфоны на Exynos.

Но все покажет только время. Итак, напишите в комментарии, готовы ли вы дать Samsung еще один шанс с Exynos или Snapdragon Only?

Источник: sammobile