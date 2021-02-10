Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Samsung Galaxy A55 - первые сведения о чипсете, мощном обновлении или просто маркетинговой пыли?

Samsung Galaxy A55 - первые сведения о чипсете, мощном обновлении или просто маркетинговой пыли?

01.09.2023 51 0

хейтеры exynos уже прибыли?

 

Компания Samsung в партнерстве с AMD разрабатывает графические процессоры на основе архитектуры RDNA для линейки Exynos. И последние истоки свидетельствуют о том, что такие GPU могут появиться не только во флагманах, но и в среднем ценовом сегменте.

 

Samsung Galaxy A55 - первые сведения о чипсете, мощном обновлении или просто маркетинговой пыли? – фото 1

 

В частности, по данным инсайдеров, чипсеты Exynos 1430 и Exynos 1480, которые будут анонсированы в 2024 году, получат графику на базе mRDNA от AMD. Эти процессоры можно использовать в смартфонах Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 соответственно.

 

Впрочем, источники советуют не ожидать высокой производительности от таких GPU. Компания фокусируется на улучшении функций обработки изображений, а не игровых возможностей. То есть, новая графика AMD поможет делать лучшие фото и видео.

 

Samsung Galaxy A55 - первые сведения о чипсете, мощном обновлении или просто маркетинговой пыли? – фото 2

 

Предыдущий Exynos 2200 также использовал GPU на базе RDNA2 от AMD. Но его игровые возможности оказались хуже ожиданий, поэтому в Galaxy S23 компания вернулась к чипсетам Snapdragon от Qualcomm, но в Galaxy S24 компания планирует сделать камбек из Exynos 2400, получив новую графику RDNA 3. Хочется пожелать успеха компании и чтобы их смартфоны на Exynos.

 

Но все покажет только время. Итак, напишите в комментарии, готовы ли вы дать Samsung еще один шанс с Exynos или Snapdragon Only?

 

Источник: sammobile

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung Galaxy A55 - первые сведения о чипсете, мощном обновлении или просто маркетинговой пыли?