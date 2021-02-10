Samsung Galaxy A55: впервые сертифицирована быстрая зарядка. Какая мощность? + Другие известные характеристики

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НОВИНКА ОТ SAMSUNG

Новый смартфон Samsung Galaxy A55 5G в скором времени может дебютировать на рынке – сертификация FCC уже получена, а благодаря ей очень много характеристик.

Впервые появилась информация о том, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. К сожалению, здесь прорыва не произошло, поэтому, скорее всего, и аккумулятор оставят от предшественника - 5000 мАч.

Также подтверждено наличие двух SIM-карт, NFC и поддержка Wi-Fi 6. Ожидается, что Galaxy A55 5G будет работать на новом чипсете Samsung Exynos 1480 и операционной системе Android 14.

Ранее появлялась информация, что смартфон выйдет в цветах Awesome Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy. Также ожидается 8 ГБ ОЗУ и GPU на базе архитектуры AMD RDNA.

Хотя точной даты анонса пока нет, ожидание уже достигает пика – с момента выхода предшественника прошло уже 11 месяцев, как говорится, пора. Ну а другие детали откроются в ближайшее время.

Источник - SamMobile