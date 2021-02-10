Samsung Galaxy Buds FE – убийца Nothing Ear 2 или простой проходняк?

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Среднебюджетным tws приготовиться

Недавно в сети появились сертификационные документы, раскрывающие будущие наушники Samsung Galaxy Buds FE. Это следующий доступный вариант в линейке Galaxy Buds компании Samsung.

Samsung понимает, что весь рынок премиальными наушниками не забрать, даст бюджетную альтернативу своим Galaxy Buds 2 Pro. Наушники Galaxy Buds FE будут иметь дизайн, похожий на первую модель Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus. В отличие от последних Buds 2, корпус более плоский, без округлых форм.

Ожидается, что Galaxy Buds FE будут более доступной альтернативой флагманским моделям. По предварительным оценкам, их цена составит около 100 долларов. Напомним, что в этой ценовой категории сейчас очень много игроков, самый популярный из них – Nothing Ear 2 от Карла Пея, бывшего владельца OnePlus. Так что будет интересно понаблюдать за борьбой.

Инсайдеры предполагают, что анонс наушников состоится в 4 квартале 2023 года вместе с другими устройствами серии FE, в том числе смартфоном Galaxy S23 FE.

Источник: 9to5google