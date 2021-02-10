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Samsung Galaxy Buds FE – убийца Nothing Ear 2 или простой проходняк?

07.09.2023 73 0

Среднебюджетным tws приготовиться

 

Недавно в сети появились сертификационные документы, раскрывающие будущие наушники Samsung Galaxy Buds FE. Это следующий доступный вариант в линейке Galaxy Buds компании Samsung.

 

Samsung Galaxy Buds FE – убийца Nothing Ear 2 или простой проходняк? – фото 1

 

Samsung понимает, что весь рынок премиальными наушниками не забрать, даст бюджетную альтернативу своим Galaxy Buds 2 Pro. Наушники Galaxy Buds FE будут иметь дизайн, похожий на первую модель Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus. В отличие от последних Buds 2, корпус более плоский, без округлых форм.

 

Samsung Galaxy Buds FE – убийца Nothing Ear 2 или простой проходняк? – фото 2

 

Ожидается, что Galaxy Buds FE будут более доступной альтернативой флагманским моделям. По предварительным оценкам, их цена составит около 100 долларов. Напомним, что в этой ценовой категории сейчас очень много игроков, самый популярный из них – Nothing Ear 2 от Карла Пея, бывшего владельца OnePlus. Так что будет интересно понаблюдать за борьбой.

 

Инсайдеры предполагают, что анонс наушников состоится в 4 квартале 2023 года вместе с другими устройствами серии FE, в том числе смартфоном Galaxy S23 FE.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 07.09.2023
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Samsung Galaxy Buds FE – убийца Nothing Ear 2 или простой проходняк?