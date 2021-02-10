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Samsung Galaxy Buds FE засветились на сайте Samsung, дизайн, кодовое название и детали

11.09.2023 69 0

скоро релиз

 

Компания Samsung вскоре представит "бюджетную" модель беспроводных наушников Galaxy Buds FE (кодовое название SM-R400N) . Об этом свидетельствуют изображения и информация, появившиеся на официальном сайте Samsung.

 

Samsung Galaxy Buds FE засветились на сайте Samsung, дизайн, кодовое название и детали – фото 1

 

Внешне Galaxy Buds FE похожи на предыдущие модели Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds 2 Pro, однако будут иметь силиконовые накладки-стабилизаторы, как у первых Galaxy Buds.

 

Из уже известного ожидается активное шумоподавление, USB type c и белый цвет кейса, однако вероятно, что Galaxy Buds FE будут доступны в разных цветах, ведь это традиция Samsung – делать технику с приставкой FE разноцветной.

 

Samsung Galaxy Buds FE засветились на сайте Samsung, дизайн, кодовое название и детали – фото 2

 

Релиз Galaxy Buds FE может состояться вместе с другими устройствами серии FE, в том числе смартфоном Galaxy S23 FE и планшетами Galaxy Tab S9 FE.

 

Samsung Galaxy Buds FE засветились на сайте Samsung, дизайн, кодовое название и детали – фото 3

 

Кстати, наушники с их кодовым неймингом также уже засветились на немецком сайте Samsung в разделе гарантии, так что ожидать релиз нужно будет не долго.

 

Источник: SamMobile

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.09.2023
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Samsung Galaxy Buds FE засветились на сайте Samsung, дизайн, кодовое название и детали