Samsung Galaxy Buds FE засветились на сайте Samsung, дизайн, кодовое название и детали

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скоро релиз

Компания Samsung вскоре представит "бюджетную" модель беспроводных наушников Galaxy Buds FE (кодовое название SM-R400N) . Об этом свидетельствуют изображения и информация, появившиеся на официальном сайте Samsung.

Внешне Galaxy Buds FE похожи на предыдущие модели Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds 2 Pro, однако будут иметь силиконовые накладки-стабилизаторы, как у первых Galaxy Buds.

Из уже известного ожидается активное шумоподавление, USB type c и белый цвет кейса, однако вероятно, что Galaxy Buds FE будут доступны в разных цветах, ведь это традиция Samsung – делать технику с приставкой FE разноцветной.

Релиз Galaxy Buds FE может состояться вместе с другими устройствами серии FE, в том числе смартфоном Galaxy S23 FE и планшетами Galaxy Tab S9 FE.

Кстати, наушники с их кодовым неймингом также уже засветились на немецком сайте Samsung в разделе гарантии, так что ожидать релиз нужно будет не долго.

Источник: SamMobile