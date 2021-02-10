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Samsung Galaxy M44 – флагманский процессор в бюджетном смартфоне – вот так возвращение линейки

16.10.2023 294 0

НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ 5G-СМАРТФОН

 

Появились первые упоминания о будущем смартфоне Samsung Galaxy M44 5G в базе данных Bluetooth SIG.

 

Это подтверждает, что устройство получит поддержку 5G и Bluetooth 5.2. Модельный номер – SM-M446K.

 

Samsung Galaxy M44 – флагманский процессор в бюджетном смартфоне – вот так возвращение линейки – фото 1

 

Ранее Galaxy M44 5G прошел тестирование в бенчмарке Geekbench с чипсетом Snapdragon 888 – флагманом 2021 года. Хотя для бюджетного смартфона этот процессор кажется слишком мощным – да и в целом он уже устарел, однако пожалуй Samsung нужно куда-то деть запасы этого "камня", который в свое время был чрезвычайно горячим и прожорливым – ведь Galaxy M это смартфоны с большими аккумуляторами – а значит один из недостатков этого чипсета можно будет нивелировать.

 

Также пока неизвестен дизайн Galaxy M44 5G. Однако, учитывая тренд Samsung на унификацию дизайна – вероятно, он унаследует тройное камерное кольцо, как в последних моделях Samsung. Напомним, что эта линейка не обновлялась уже два года – Galaxy M42 стал последним в этой серии, однако, кажется, компания нашла, как продолжить эту серию.

 

Galaxy M54

 

Пока это все что известно. Больше деталей ожидаем в ближайшее время перед официальным анонсом.

 

Источник - gsmarena

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 16.10.2023
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Samsung Galaxy M44 – флагманский процессор в бюджетном смартфоне – вот так возвращение линейки