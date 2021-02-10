Samsung Galaxy S 23 Ultra: лучший смартфон года или просто дорогая игрушка?

49

Линейка Galaxy S Ultra безусловно выделяется не только среди смартфонов компании, но и на рынке смартфонов в принципе. После закрытия линейки Note эти смартфоны почти не единственные, кто имеет стилус и выглядит безальтернативным вариантом для тех, кто привык им пользоваться в повседневных сценариях. Для Samsung Galaxy S 23 Ultra это витрина всего чего достигла компания в технологиях и софте. Лучшие материалы корпуса, последние разработки процессоров, памяти и дисплеев в мире.

Также не будем забывать о камерах, набор которых удовлетворит самого требовательного пользователя. Однако в этом году суперфлагман компании не совершил какого-либо прорыва, это больше похоже на работу над ошибками. Да, работа проведена хорошо и усердно, но все же перед нами эволюция, а не революция. Конечно, самым обсуждаемым моментом стала замена Фирменного процессора Exynos на топовую модификацию Snapdragon 8 Gen 2 на всех рынках. Каждый год сравнение между собой и охота на модели американского и корейского рынка с чипом Quallcom внутри была постоянной темой всех профильных сайтов.

На самом деле изменений достаточно много, и, на первый взгляд, некоторые из них незаметны. Увидеть их можно только после реального использования смартфона, что и сделал наш автор YouTube канала. И сейчас в этом видео он желает поделиться всей информацией с вами. Приятного просмотра, подписывайтесь на канал и не забывайте поддерживать нас понравителями и комментариями под видео.