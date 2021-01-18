Samsung Galaxy S21 Ultra: тест на ШИМ провален!

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ШИМ дисплея Samsung Galaxy S21 Ultra на низком уровне яркости зашкаливает

Прошлая неделя многим запомнилась анонсом флагманской серии Samsung Galaxy S21. В чем сила новинок? Прежде всего, в производительности, дисплеях и камерах, которые должны позволить делать качественные фоточки. Развитие технологии экранов мы увидели только в Galaxy S21 Ultra, который получил Dynamic AMOLED 2x дисплей с яркостью 1500 нит. Разрешение здесь QuadHD+ и это адаптивная матрица с регулируемой герцовкой в диапазоне от 10 до 120 Гц.

Samsung однозначна в своих выводах, что для тех, кто хочет лучший экран на рынке стоит выбрать Galaxy S21 Ultra, предлагающий яркую и очень четкую картинку. И с тем, что это один из лучших AMOLED-дисплеев на рынке можно было бы согласиться, но есть одна проблема, которая портит впечатление. И имя ей ШИМ.

Сама технология OLED-экранов и ее реализация предполагает наличие ШИМ. Это то, что можно описать как мерцание, неразличимое человеческим глазом. Стоит только снизить яркость подсветки, как увеличивается частота мерцания. Это правило подтверждает и Samsung Galaxy S21 Ultra, которому мы устроили тест на ШИМ. Значительная модуляция подсветки (ШИМ) проявляется при яркости 25% и прибор показывает, что коэффициент пульсации превышает 92%, а при 15% он вовсе увеличивается до 120%. И это очень много.

При низком уровне яркости дисплея пользователи Galaxy S21 Ultra будут наблюдать мерцание. Неприятие такого поведения дисплея у некоторых может проявляться в головной боли и слезотечении глаз. Правда, эти проблемы должны появляться после нескольких часов использования смартфона, который создает повышенную нагрузку на глаза. Все же стоит соизмерять время, проведенное за смартфоном, чтобы дозировать ту нагрузку, которую он оказывает на организм. А всем чувствительным стоит проверить реакцию на дисплей Galaxy S21 Ultra перед приобретением.