Samsung Galaxy S24 – дата презентации, заказов и продаж от инсайдеров

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Раньше, чем Galaxy S23, и в другом месте

Согласно сообщению инсайдеров, смартфоны Samsung Galaxy S24 будут анонсированы 17 января 2024 г. в Сан-Хосе, Калифорния, США. Обычно Samsung проводит презентацию Galaxy Unpacked в Нью-Йорке, но событие Galaxy Unpacked 2024 для Galaxy S24 может состояться географически ближе к Apple.



Клиенты смогут предварительно заказать Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra 18 января, а заказанные телефоны начнут поступать с 26 по 30 января. Остальные смогут купить Galaxy S24 с 30 января 2024 года.



Samsung рассматривала Сан-Франциско и Сеул как потенциальные места презентации Galaxy S24, но в конце концов решила провести мероприятие в Сан-Хосе из-за тесного сотрудничества с Google и конкуренции с Apple. Компания запускает Galaxy S24 на две недели раньше Galaxy S23, чтобы увеличить доход за первый квартал года. Похоже, компания согласилась на временной график, когда пик продаж достигает первого и третьего кварталов каждый год благодаря запуску телефонов серий Galaxy S и Galaxy Z.



Хотя цены на серию Galaxy S24 еще не разглашены, ожидается, что Samsung будет сохранять цены, подобные серии Galaxy S23. Это означает, что стоимость Galaxy S24 может стартовать от $900, а стоимость Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra – $1000 и $1200 соответственно.﻿

Источник: SamMobile