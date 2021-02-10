Samsung Galaxy Z Fold 3 — попытка номер три. Как возмужал складной смартфон

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Недавно Samsung показала Galaxy Z Fold 3, который стал уже третьим поколением линейки складных смартфонов компании. Здесь улучшили показатели предыдущих моделей по многим параметрам. Это смартфон, способный трансформироваться в планшет, а еще он предлагает подэкранную фронтальную камеру и здесь совершили практически невозможное для складного устройства — предложили защиту от воды по классу IPX8.

Надо отдать должное компании, она всерьез озаботилась тем, чтобы повысить прочность, надежность и долговечность Galaxy Z Fold 3. Так, чтобы снизить риск воздействия внешних факторов, предложили самое прочное на рынке стекло Gorilla Glass Victus. Усилили смартфон рамой из армированного алюминия и переработали подложку дисплея, чтобы увеличить ее прочность на 80%, а также добавили еще один сенсорный слой для работы со стилусом.

Создавая Galaxy Z Fold 3, компания решила вывести качество звука на новый уровень, предложив тут стереодинамики. В итоге смартфон готов подарить удовольствие от прослушивания музыки и просмотра видео. Прямо «из коробки» пользователь получает фирменную оболочку One UI адаптированную под большой экран, предлагающая широкий функционал, который подарит комфорт работы с устройством. Приложения перестроили на планшетный лад и реализовали режим разделения экрана. Причем делить дисплей можно не только на две, но и на три или четыре части.

Одно из главных новшеств Galaxy Z Fold 3 — фронтальная камера, отправленная под поверхность дисплея. В отличие от Xiaomi Mi Mix 4, тут не ставили цель сделать ее полностью невидимой, поэтому увидеть ее не составит большого труда. Область с камерой просвечивается, но она никак не ухудшает визуальное восприятие от картинки, глаз не «спотыкается» о нее.

Большого прогресса по части экранов не предложили, но оба дисплея могут работать с повышенной до 120 Гц частотой обновления. Внутри Galaxy Z Fold 3 поставили один из мощных чипов на рынке Snapdragon 888, дополнив его 12 Гб оперативной памяти и быстрым хранилищем UFS 3.1. По производительности к смартфону нет никаких претензий, все работает плавно и быстро: приложения открываются шустро, игры летают и переключение между экранами происходит мгновенно.

Определенно Galaxy Z Fold 3 не станет массовой моделью, обыденной и привычной, а еще он страшит своей стоимостью. Но он все еще сохраняет статус имиджевой модели, дарящей эмоции. Он стал более осмысленным и доработанным, он предлагает совершенно другое восприятие от мобильного устройства. Он привносит свежую струю и сейчас на горизонте нет ни одного другого аппарата, который бы предлагал такое же восприятие и опыт.

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