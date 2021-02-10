Samsung Galaxy Z Fold 3 против Galaxy Z Fold 2 - в чем разница?

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В августе нынешнего года Samsung представила Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Сегодня говорим о самом технологичном и дорогом аппарате компании, который способен трансформироваться в планшет и получивший вдобавок подкэранную камеру. Но насколько выигрышно он смотрится на фоне Galaxy Z Fold 2 и что отличает Galaxy Z Fold 3 от предшественника?









Дизайн

Galaxy Z Fold 2: 159,2x128,2x6,9 (в разложенном виде), 159,2x68,0x13,8–16,8 мм (в сложенном виде), 282 грамм

Galaxy Z Fold 3: 158,2x128,1x6,4 мм (в разложенном виде), 158,2x67,1x14,4-16 мм (в сложенном виде), 271 грамм

Samsung Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Fold 3 имеют схожие черты дизайна, но Z Fold 3 предлагает несколько улучшений, включая лаконичный корпус задней камеры.





Вертикально складывающийся в книжном стиле сохранили и в Galaxy Z Fold 3. Размеры внешнего и внутреннего дисплеев остались прежними, а к числу самых заметных изменений стоит отнести подэкранную фронтальную камеру. Сделать ее полностью не просвечиваемой не удалось, но такая задача и не стояла. На первый план вышел баланс между визуальным восприятием исполнения селфи-модуля и качеством снимков. При просмотре контента камера абсолютно не «мылит» глаз, она сливается с картинкой.









Долговечность — главный вопрос к складному устройству, и Samsung в Galaxy Z Fold 3 поднимает надежность на уровень выше, предлагая усовершенствованный и более прочный шарнирный механизм, и стекло Corilla Glass Victus на внешних панелях. Корпус получил Armor aluminum (самый прочный сплав который компания использовала в своих продуктах), а еще это первый складной аппарат, который получил защиту от воды IP68.





При этом складной гаджет стал чуть тоньше, чем Galaxy Z Fold 2, – 16 мм против 16,8 мм в сложенном виде и 6,4 мм против 6,8 мм в разложенном. Несмотря на влагозащищенный и усиленный корпус, масса уменьшилась — 271 грамм против 282 у предшественника. Набор функциональных элементов менять не стали. По-прежнему предложили стереодинамики, лишили 3,5 мм разъема для наушников и клавишу питания совместили со сканером отпечатков.





Если коснуться цветового оформления, то Galaxy Z Fold 2 предлагался в черном и бронзовом цветах. Тогда как преемник помимо классического черного оттенка получил серебристый и зеленый. Все чинно и благородно, в солидности смартфону не откажешь.









Дисплей

Galaxy Z Fold 2: 6,23-дюймовый дисплей на внешней стороне, 7,6-дюймовый основной дисплей, 120 Гц, HDR10 +

Galaxy Z Fold 3: 6,23-дюймовый дисплей на внешней стороне, 7,6-дюймовый основной дисплей, 120 Гц, HDR10 +, S Pen

Дисплеи Galaxy Z Fold 3 мигрировали с Galaxy Z Fold 2 с небольшими изменениями. Так, внешний по-прежнему диагональю 6,2 дюйма, но на этот раз частоту обновления довели до 120 Гц и принудительно установить ее нельзя. Смартфон сам определяет, какая частота обновления уместна для выполнения той или иной задачи.





Основной гибкий дисплей стал на 80% прочнее и может похвастаться поддержкой HDR10+ и возможностью работать со стилусом. Как у моделей серии Galaxy Note отдельного отсека для электронного пера нет, не входит он и в комплект поставки. Стилус можно докупить, как и специальный чехол, где предусмотрена секция для его хранения.









Железо и аккумулятор

Galaxy Z Fold 2: Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб ПЗУ, 4500 мАч

Galaxy Z Fold 3: Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб ПЗУ, 4400 мАч

Samsung, как и прочие производители, последовательна, предлагая в каждом новом флагмане актуальную платформу от Qualcomm. Само собой, в Galaxy Z Fold 3 предложили Snapdragon 888. Техпроцесс 5-нм и чип позволяет смартфону выдавать близкую к максимальной производительность. Вариации памяти остались прежними и слот для карт microSD не предложили.

Внутри предшественника находится аккумулятор емкостью 4500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 11 Вт и обратная на 4,5 Вт.





В Samsung Galaxy Z Fold3 предложили батарею емкостью 4400 мАч и это чуть меньше, чем у Galaxy Z Fold 2. Новинка поддерживает как проводную зарядку на 25 Вт, так и беспроводную мощностью 11 Вт. Не забыли предложить и обратную зарядку.





Камеры

Galaxy Z Fold 2: тройная задняя (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп), две по 10 Мп спереди

Galaxy Z Fold 3: тройная задняя (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп), фронталка на 10 Мп, подэкранная камера на 4 Мп

Тыльные камеры в Samsung Galaxy Z Fold 3 установлены такие же, как и в Galaxy Z Fold2: три модуля по 12 Мп, куда вошли широкоугольный, сверхширик и телеобъектив. Это единственная область, где нет явных изменений. Однако есть одно существенное изменение: камера под дисплеем, но ее разрешение всего 4 Мп. Но это только начало на пути совершенства и самодостаточности технологии.

В Galaxy Z Fold 3 компания Samsung четко дала понять, что складные смартфоны для нее в числе приоритетных устройств и она будет двигаться дальше, чтобы сделать их обыденными и впоследствии массовыми. Galaxy Z Fold 3 не меняет глобально восприятие от подобных решений, но это очередной шаг сделать складной аппарат понятным, функциональным и совершенным. Здесь внесли целый ряд осмысленных и нужных улучшений по сравнению с предшественником.

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