Samsung One UI 6.1 получит новые функции искусственного интеллекта и более мощный голосовой ассистент

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истоки об OneUI 6.1 уже начали появляться

Недавно Samsung анонсировала OneUI 6 на базе Android 14 на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference. OneUI 6 все еще находится на стадии бета-версии, но мы все ближе к ее стабильному релизу на флагманских смартфонах серии Galaxy S23. Впрочем, истоки об OneUI 6.1 уже начали появляться.

По данным надежного источника Ice Universe, следующее обширное обновление программного обеспечения Samsung, One UI 6.1, как ожидается, будет посвящено искусственному интеллекту (ИИ). Информатор также утверждает, что Samsung может представить новый мощный цифровой голосовой ассистент с искусственным интеллектом, более мощный, чем Bixby, и выпустить на рынок серию Galaxy S24 в качестве телефонов с искусственным интеллектом.

Это произошло после того, как Samsung анонсировала свой новый чипсет Exynos 2400 на презентации, заявив, что он обеспечивает на 1470% более высокую производительность ИИ, чем старые чипсет. Это означает, что мы можем увидеть ряд новых функций ИИ в серии Galaxy S24.

Google представила серию смартфонов Pixel 8 , которая также имеет множество интересных функций искусственного интеллекта. Samsung может не захотеть отставать в этой гонке, поэтому ожидается, что One UI 6.1 станет большим обновлением с новыми функциями искусственного интеллекта.

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Источник: Ice Universe (Twitter)