Samsung нарушает закон, Xiaomi выпускает убийцу Tesla, а Chat GPT чуть не остался сиротой.

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Эти недели прошли довольно размеренно, потому что компании понимали, что перебить шум китайской распродажи 11.11 и всемирной распродажи "Черная пятница" будет очень трудно. Только компания ZTE отважилась на анонс очередных представителей своей культовой игровой серии Red Magic 9. Смартфоны, как всегда, получились очень мощными, недорогими и с очень необычным дизайном.

Но кроме анонсов мы увидели многие другие интересные новости из мира технологий. Xiaomi наконец-то показала свой первый автомобиль, который и выглядит очень круто, и по характеристикам обещает стать настоящим топом за свои деньги. Единственное что настораживает – это ПО, которое разрабатывали Xiaomi собственными силами. Все мы знаем, что по железу к Xiaomi претензий почти нет, а вот их оболочка всегда вызывала определенные вопросы.

Компания Samsung, а точнее ее голова, попала в очередной коррупционный скандал и теперь его ждет тюрьма. И это далеко не первый случай, у корейских руководителей это уже стало доброй традицией и, похоже, отказываться от традиционных семейных ценностей они не собираются.

Кроме этого оказалось, что Apple в очередной раз в этом году немного обкакалась, только на этот раз с ноутбуками, а не со смартфонами. Также произошла просто фантастическая история с компанией Open AI, являющейся создателем Chat GPT. В мгновение ока компания чуть не перестала существовать, но финал у этой драмы оказался счастлив.

Ну и конечно не обошлось без очередных проделок всемирно известного гения-клоуна Илона Маска и новостей из соседней болотной сверхдержавы. Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: