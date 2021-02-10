Samsung представила датчик камеры 50 МП датчик ISOCELL GNK – улучшенный GN1, более быстрый и с лучшим динамическим диапазоном

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Улучшение популярного датчика фото﻿﻿

Samsung анонсировала свой 50 МП датчик ISOCELL GNK с улучшенными возможностями видеозаписи и более широким динамическим диапазоном для фотографий. Датчик является прямым преемником ISOCELL GN1, который широко используют OEM-производители и Samsung.



По характеристикам GNK похож на GN1. Сенсор 50 МП фотокамера имеет размер 1/1,3 дюйма и пиксели 1,2 мкм. Для улучшения производительности компания использовала новые интеллектуальные технологии. Например, автофокус Dual Pixel Pro обеспечивает более четкие фотографии движущихся объектов, поскольку время фокусировки значительно улучшено.



Кроме того, датчик может снимать изображение с динамическим диапазоном до 102 дБ, а в режиме Pro GNK может снимать 14-битное изображение RAW. Для достижения такого широкого динамического диапазона GNK работает в трех различных режимах ISO, которые также помогают уменьшить артефакты движения.



Что касается видеозаписи, датчик может обрабатывать видео 8K 30 кадров в секунду без потери слишком большого участка поля зрения. Также поддерживается HDR-видео и FHD-видео со скоростью 240 кадров/с.



Samsung не говорит, какие телефоны получат новый датчик первыми, но вероятно, аппараты с использованием ISOCELL GNK выйдут в следующем году.

Источник: GSMArena , Samsung