Samsung разрабатывает новый материал для OLED-панелей, чтобы увеличить время автономной работы будущих iPhone

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Новый дисплей для iPhone

Samsung Display планирует добавить синий фосфоресцентный материал в свои OLED-экраны, чтобы уменьшить энергопотребление панелей и настройку яркости. Однако изменения могут произойти не раньше 2026, когда должна быть выпущена линейка iPhone 18.

Красный и зеленый люминесцентные материалы, используемые в OLED-панелях, обладают внутренней светоотдачей 100%. В синем цвете используются флуоресцентные материалы с эффективностью всего 25%, поэтому, заменив синий флуоресцентный материал на фосфоресцентный, OLED-дисплей не должен потреблять столько энергии, сколько он потребляет сейчас. Заместитель директора UBI Research Дэджонг Юн (Daejeong Yoon), выступивший недавно в Сеуле на семинаре аналитиков UBI Research на второе полугодие 2023 года, сказал, что Samsung сейчас работает над созданием синего фосфоресцентного материала.

Материал, разрабатываемый Samsung Display, имеет срок службы, составляющий лишь 55% от срока службы синего флуоресцентного материала, используемого в наборе OLED-материалов M11, используемого в серии iPhone 13. Несмотря на это, Samsung Display планирует использовать синий фосфоресцентный материал , начиная со второй половины 2025 года. Аналитик UBI Юн сообщил, что первоначальный план заключался в том, чтобы представить новый материал в линейке складных смартфонов Samsung в середине 2024 года, но аналитик отмечает, что "разработка, похоже, не идет гладко".

В отчете добавляется, что Samsung планирует увеличить светоотдачу материалов более чем на 65% по сравнению с материалами, используемыми в наборе материалов M13 OLED Samsung Display, использованном в Pixel 8 Pro и применяемом в будущей серии Galaxy S24 в следующем году. Синий фосфоресцирующий материал не будет использоваться, пока не будет готов набор материалов M15.

В результате, похоже, новый материал с синей фосфоресценцией не будет использоваться в дисплеях iPhone до 2026 года, когда, как отмечалось ранее, мы должны увидеть серию iPhone 18.

Источник: appleinsider