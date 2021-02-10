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Samsung стало стыдно и она переименует Exynos – слухи

28.11.2023 135 0

Если что-то назвать конфетой, оно не станет сладким

Бренд мобильных процессоров Samsung Exynos уже давно не ассоциируется ни с чем хорошим. Сейчас инсайдер говорит, что у компании есть планы ребрендинга Exynos. Samsung собирается заменить название Exynos брендом Dream Chip. Необходимость ребрендинга после долгого времени ясна, но имеет ли это смысл?

Samsung стало стыдно и она переименует Exynos – слухи


Ребрендинг не является чем-то необычным, его используют, чтобы освежить нейминг и избавиться от негативных ассоциаций. Ранее мы видели, как Qualcomm сделала это после Snapdragon 888, вслед за которым вышел Snapdragon 8 Gen 1 – теперь эту схему именования можно увидеть во всех областях использования чипов компании.


Пока нет никакой информации о подробностях будущего Dream Chip от Samsung, но можно представить, что коренное изменение названия придет в будущих поколениях с такими же радикальными изменениями в архитектуре.﻿

 

Источник: Wccftech

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 28.11.2023
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Samsung стало стыдно и она переименует Exynos – слухи