Samsung стало стыдно и она переименует Exynos – слухи

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Если что-то назвать конфетой, оно не станет сладким

Бренд мобильных процессоров Samsung Exynos уже давно не ассоциируется ни с чем хорошим. Сейчас инсайдер говорит, что у компании есть планы ребрендинга Exynos. Samsung собирается заменить название Exynos брендом Dream Chip. Необходимость ребрендинга после долгого времени ясна, но имеет ли это смысл?



Ребрендинг не является чем-то необычным, его используют, чтобы освежить нейминг и избавиться от негативных ассоциаций. Ранее мы видели, как Qualcomm сделала это после Snapdragon 888, вслед за которым вышел Snapdragon 8 Gen 1 – теперь эту схему именования можно увидеть во всех областях использования чипов компании.



Пока нет никакой информации о подробностях будущего Dream Chip от Samsung, но можно представить, что коренное изменение названия придет в будущих поколениях с такими же радикальными изменениями в архитектуре.﻿

Источник: Wccftech