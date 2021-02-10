Samsung The Link – монитор будущего с невероятно тонким корпусом показали на CES 2024

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Беспроводное соединение и минималистичный дизайн

На выставке CES 2024 Samsung продемонстрировала очень интересный монитор под названием The Link. По словам компании, это самый тонкий в мире 4K монитор с диагональю 32 дюйма.

The Link смотрится футуристично – очень тонкий корпус, минимум разъемов и плоская задняя панель. Вместо обычной подставки используется оригинальное T-образное основание, создающее устойчивое сопротивление.

Но главная фишка – возможность беспроводного соединения между мониторами для создания многомониторных конфигураций без лишних кабелей. Samsung утверждает, что можно подключить столько мониторов сколько нужно.

The Link имеет встроенные динамики и сенсорные кнопки управления. Пока Samsung не раскрывает детали разрешения, частоты обновления и других характеристик.

Новинка смотрится очень интересной, но пока остается концептом. С нетерпением ждем, когда Samsung объявит цену и дату продаж The Link. Ну и, какие фишки ИИ они в него добавят – это же тренд года.

Источник - sammobile