Samsung вляпалась с Android 12, Xiaomi 12 Ultra нечто и Apple прогнулась под Китай

1119

В очередной раз вынуждены посетовать, что неделя выдалась не самой насыщенной на интересные новости. Но кое-что любопытное все же было и перед нами стояла задача вычленить из потока новостей самые интересные и рассказать вам об этом. Этим мы и занялись и предлагаем посмотреть наш дайджест самых заметных событий прошедших дней.

Начнем с того, что флагманы 2022 года вряд ли будут щеголять камерами разрешением 200 Мп. Датчики с рекордным разрешением станут достоянием устройств среднего сегмента. По крайней мере, так будет у Samsung, Vivo и Xiaomi.

Oppo готовится показать технологию выезжающей основной камеры, а Google выкатила бета-версию операционной системы Android 12L, ориентированной на складные устройства. Известный информатор предупредил пользователей о том, что флагманы 2022 года будут склонны перегреву. Он раскритиковал новую архитектуру от ARM, поведал о том, что не стоит много ожидать от Exynos 2200, а следующий год назвал «ужасным» для Android-флагманов из-за проблем с перегревом.

﻿

Эксцентричный Илон Маск продал всю свою жилую недвижимость и теперь арендует жилье у одной из своих компаний. А ребята из Neuralink успешно испытали чипы на обезьянах и готовы начать со следующего года вживлять их в мозг людей с ограниченными возможностями.

В гонке за Snapdragon 8 Gen 1 всех обошла Motorola со своим Moto Edge X30. Заявлено, что опасаться перегрева не стоит. А еще компания показала Moto Edge S30 на базе Snapdragon 888+ по весьма приятной цене.

На днях Samsung выкатила стабильную версию Android 12 для Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Но процесс обновления пришлось срочно прервать, ведь апдейт начал «окирпичивать» смартфоны. Компания также готовится представить серию Galaxy S22, которая в этом году пополнится версией Galaxy S22 Note вместо Galaxy S22 Ultra.

На следующей неделе нас ждет складной Oppo Find N, который должен быть лишен складки га гибком дисплее. А в начале года представят Oppo Find X4 с чипом Dimensity 9000. realme GT 2 Pro, который выйдет в январе, должен получить версию с подэкранной камерой.

﻿

Apple попала в скандал со сделкой, которую она заключила с китайским правительством, пообещав инвестировать $275 млрд в экономику Поднебесной. А еще купертиновцы взяли на себя обязательства больше использовать комплектующие из Китая и обучать там местных разработчиков. На это компания пошла в обмен на большую лояльность и привилегии со стороны правящей партии.

Еще Apple взяла и остановила производство iPhone накануне рождественских распродаж. Собирать смартфоны было банально не из чего (дефицит чипов), вот и пришлось свернуть их выпуск.

Любимая многими Xiaomi готовится к анонсу Xiaomi 12, а также работает над Xiaomi 12 Ultra, который по части камер может впечатлить. Хотя есть и слухи, что Ultra-версии не будет, а на замену раньше срока выпустят Xiaomi Mix 5. Завершает наш новостной выпуск рубрика «Какая-то дичь», чтобы вы могли улыбнуться и удивиться человеческой фантазии. Больше новостей и подробностей — на видео. Приятного просмотра!