Samsung смогла: Galaxy Flip 5 ремонтируется легче чем iPhone 14 Pro Max, приятные сюрпризы конструкции нового флагмана

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﻿В этом году Samsung действительно удивляет

В прошлом году Samsung Galaxy Flip 4 получил оценку ремонтопригодности ниже среднего 4/10 в видео PBKReviews о разборке. В этом году Galaxy Flip 5 показал себя значительно лучше, получив 7,5/10. Основной причиной этого является то, что Samsung использовал фиксаторы для двух батарей, в то время как в прошлом году их просто приклеили. Маленькая батарея в верхней половине имеет емкость 1000 мАч, а нижняя – 2700 мАч. Учитывая последние тенденции ЕС и требование сделать снимаемые батареи, скоро проблема приклеенного аккумулятора сама отпадет.





В общем, это довольно распространенная проблема в Android устройствах, многие элементы в них просто приклеены к корпусу, а при попытках заменить определенный компонент - просто ломаются.









Остальные части также стало легче заменять, но на дороге все еще есть некоторые проблемы – например, 10-мегапиксельная селфи-камера все еще приклеена на месте. Что еще более важно, замена откидного внутреннего дисплея также стала проще.





Galaxy Flip5 поставляется с полностью переработанным шарниром, который позволяет телефону складываться без щелочки, а также по-другому складывается дисплей. Он уже доказал, что он гораздо крепче , чем некоторые его конкуренты. Факт остается фактом, Samsung усовершенствует свои устройства с каждым годом, не исключение и Flip 5.









Напомним, что автор канала поставил одному из самых популярных смартфонов iPhone 14 Pro Max 6,5 с 10 баллов за ремонтопригодность, а Samsung Galaxy S23 Ultra целых 9/10.

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Источник: PBKReviews