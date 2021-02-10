Самый прочный и самый хлипкий смартфоны 2021 года

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А еще определили самый инновационный и легкий в ремонте аппараты

Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything хорошо известен своими испытаниями гаджетов на прочность. Он с завидной регулярностью проводит разрушительные тесты смартфонов, разбирая их, поджигая, царапая и сгибая. По итогам каждого года он составляет свой рейтинг, определяя лучших и худших в различных номинациях.

Среди всех смартфонов, которые прошли через его руки в 2021 году, самым ремонтопригодным был признан Fairphone 4. Его главная идея — позволить пользователю самостоятельно заменить различные комплектующие. И при этом производитель дает гарантию на аппарат сроком на 5 лет. На втором месте оказался Google Pixel 6 Pro, который будет достаточно легко отремонтировать профессионалу.

Худшим же по части ремонтопригодности был признан iPhone 13 Pro Max, где нужно изрядно изловчиться, чтобы разобрать смартфон без повреждений и заменить какую-то деталь. Аутсайдером стал и игровой Lenovo Legion Duel 2, который провалил тест на прочность, став самым хрупким и не надежным смартфоном прошлого года. А вот самым неубиваемым стал защищенный Kyocera Duraforce Ultra 5G, который и был создан для того, чтобы с честью пережить все тяготы и невзгоды.

Вручил блогер и титул самого инновационного смартфона по его мнению. Им стал Samsung Galaxy Z Flip 3 с гибким дисплеем.

Источник: youtube