Санкции против Google в России: ей запретили собственную рекламу
Исход Google из России продолжается. Очередной выпад сделал Роскомнадзор, который взялся наказывать компанию за «многочисленные нарушения российского законодательства». Чиновники уверяют, что поисковый гигант недостаточно рьяно соблюдает местный закон о фейках и продолжает распространять неудобную и «неправильную» с их точки зрения информацию.
В частности, сказано, что площадка YouYube стала практически «рассадником фейков» о специальной военной операции на территории Украины и занимается дискредитацией вооруженных сил РФ. По всей видимости, российским и чиновникам не по нраву то, что на просторах YouYube можно найти ролики о зверствах, пытках, массовых убийствах и преступлениях, совершаемых российскими солдатами против украинцев на территории Украины.
Они не хотят, чтобы население в России знало о тех зверствах, которые были организованы российскими военными в той же Буче. Это была сознательная карательная операция, целью которой было тотальное устрашение. Где российские солдаты выбрали член для изнасилования детей и женщин, руки — для мародерства, пыток и убийства, язык — для пропаганды и лжи.
Эта правда оказалась очень неудобной для Роскомнадзора, но при этом они считают, что им позволено диктовать, какой контент должен демонстрироваться на видеохостинге. Они требуют от Google удалить материалы, которые связаны с информацией об «экстремистских» организациях, таких как «Правый сектор» и нацполк «Азов». Они насчитали таких более 12 тысяч запрещенных и не удаленных материалов.
Поэтому Роскомнадзор решил наказать Google, запретив ей и ее информационным ресурсам распространять рекламу поискового гиганта и его ресурсов. Кроме того, поисковые системы должны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ.
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Источник: роскомнадзор
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