Санкции против Google в России: ей запретили собственную рекламу

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Исход Google из России продолжается. Очередной выпад сделал Роскомнадзор, который взялся наказывать компанию за «многочисленные нарушения российского законодательства». Чиновники уверяют, что поисковый гигант недостаточно рьяно соблюдает местный закон о фейках и продолжает распространять неудобную и «неправильную» с их точки зрения информацию.

В частности, сказано, что площадка YouYube стала практически «рассадником фейков» о специальной военной операции на территории Украины и занимается дискредитацией вооруженных сил РФ. По всей видимости, российским и чиновникам не по нраву то, что на просторах YouYube можно найти ролики о зверствах, пытках, массовых убийствах и преступлениях, совершаемых российскими солдатами против украинцев на территории Украины.

Они не хотят, чтобы население в России знало о тех зверствах, которые были организованы российскими военными в той же Буче. Это была сознательная карательная операция, целью которой было тотальное устрашение. Где российские солдаты выбрали член для изнасилования детей и женщин, руки — для мародерства, пыток и убийства, язык — для пропаганды и лжи.

Эта правда оказалась очень неудобной для Роскомнадзора, но при этом они считают, что им позволено диктовать, какой контент должен демонстрироваться на видеохостинге. Они требуют от Google удалить материалы, которые связаны с информацией об «экстремистских» организациях, таких как «Правый сектор» и нацполк «Азов». Они насчитали таких более 12 тысяч запрещенных и не удаленных материалов.

Поэтому Роскомнадзор решил наказать Google, запретив ей и ее информационным ресурсам распространять рекламу поискового гиганта и его ресурсов. Кроме того, поисковые системы должны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ.

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Источник: роскомнадзор