Щедрая акция! Скидки до 30% на технику Samsung в Украине

188

В период с 5 по 24 мая компания Samsung объявила время жарких скидок — WoW-тижні. Покупателей ждут смартфоны, планшеты, мониторы, телевизоры и разнообразная бытовая техника со скидкой до 30%. Можно порадовать себя и близких прямо сейчас выгодными покупками.

В акции принимает участие флагман Samsung Galaxy S21 Ultra, который обладает отличным Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровым чипом, достойной системой камер и целым рядом фишек, присущих устройствам премиального уровня. Только в период проведения акции его можно приобрести со скидкой до 5 550 грн. по программе Trade-in.

Среди моделей нынешнего сезона, на которые временно снижен ценник, оказался и Samsung Galaxy A32, предлагающий аккумулятор емкостью 5000 мАч и квадрокамеру с главным датчиком 64 Мп. Только в дни распродажи смартфон предлагают по цене 6 599грн, тогда как обычный прайс на эту модель составляет 7 299грн.

Есть выгодное предложение и для тех, кто давно присматривался к планшету Samsung Galaxy Tab S7+. В его арсенале плавный экран и мощный процессор. Только до 24 мая планшет сбросил в цене до 28 888грн. против 30 999грн. в обычные дни. Отличным дополнением для современного и активного пользователя станут смарт-часы Galaxy Watch 3, приобрести которые предлагают на 1000 грн. дешевле по цене 8 999грн.

Если хотите получать удовольствие от просмотра качественной, сочной, яркой и контрастной телевизионной картинки, которая вовлекает и дарит чувство погружения в происходящее на экране — приобретайте телевизоры Samsung QLED 8K. Технология Quantum Processor 8K и 100% цветовой охват, благодаря квантовым точкам, позволяет раствориться и почувствоваться эффект присутствия. В рамках распродажи можно прикупить 65ʺ телевизор по цене от 78 699 грн., тогда как во вне акционные дни его покупка обойдется в 104 999грн.

Поклонникам необычных и элегантных интерьерных решений понравится дизайнерский телевизор The Frame. Сменные рамки и имитация произведений искусств позволит ему не только органично вписаться в интерьер, но и украсить его, придать индивидуальности и неповторимости. Акционная цена на 43-дюймовую версию составила 25 599грн. и это на 6 400грн. дешевле его обычной стоимости.

Главное для геймера — это, конечное, мощное железо. Но и качественная периферия играет большую роль. Особенно сложно переоценить значение качественного игрового монитора, который заточен на показ насыщенной, яркой и динамической картинки. Таким отличным визуальным дополнением к компьютеру станет 34-дюймовый монитор Odyssey G5 с частотой обновления 165 Гц и задержкой ввода всего 1 мс. Особенно тогда, когда есть возможность приобрести его со скидкой 2000 грн. за 12 999грн. Для оптимизации свободного места на диске и организации коллекции игр пригодится SSD T7 Touch объемом 2 Тб по цене 10 499грн. И это на 500 грн. дешевле его обычной цены.

В период распродажи можно прикупить Side-by-side холодильник Samsung RS61R5001M9/UA с технологией Space Max, позволившей увеличить внутренне пространство внутренней камеры без ущерба для энергоэффективности. За оптимальный температурный режим отвечает технология All-Around Cooling. Сейчас на холодильник действует скидка 5 000грн. и акционный прайс —26 999грн.

Можно остановить свой выбор на современной и экономичной стиральной машине Samsung WW60K42101WDUA, которая позаботится о чистоте вашей одежды. Разнообразные режимы упрощают уход даже за деликатными вещами, ускоряют стирку и улучшают ее эффективность. Акционная цена на стиралку — 9 999грн. и вы экономите 1 500грн. (обычная цена 12 499грн.).

Устали от проводов и хотите, чтобы уборка была максимально простой, комфортной и технологичной? Обратите внимание на пылесос Samsung Jet™ VS15T7031R4/EV со специальной турбощеткой и мощностью всасывания до 150 Вт. Цена во время проведения акции — 8 499 грн. и это на 2 000грн, дешевле его обычной стоимости.

Условия, предложения и перечень акционных устройств (скидка до 30%)