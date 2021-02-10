Что купить со смартфонов до 4500 грн – Motorola, Samsung, Xiaomi, Realme. Максимальная экономия и хорошее качество!

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Мы привыкли, что смартфоны обычно стоят достаточно дорого. Особенно если речь идет о новых моделях с продвинутыми характеристиками. Но есть и ультрабюджетный сегмент, где представлены очень дешевые мобильные устройства.

Если вам нужен дополнительный телефон для работы, или вы выбираете девайс для ребенка или пожилых людей, – обратите внимание на ценовую категорию до 4500 грн. За эти деньги можно купить неплохой аппарат, справляющийся с повседневными задачами.

ТОП-5 телефонов стоимостью до 4500 грн

Motorola Moto G14

Xiaomi Redmi 10C

Samsung Galaxy A05

Xiaomi Redmi 12C

Realme C51

Выводы

В наш рейтинг вошли ультрабюджетные смартфоны от популярных брендов – Xiaomi, Samsung, Motorola и Realme.

Эти компании давно заслужили доверие среди пользователей, поэтому даже дешевые модели могут похвастаться хорошим качеством и набором необходимых характеристик.

Motorola Moto G14

Motorola Moto G14

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Первый смартфон, который сегодня обсудим – Motorola Moto G14. Модель актуальнаz, поскольку была выпущена в середине 2023 года. Смартфон стал обладателем 6.5-дюймового IPS-экрана с разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью пикселей 405 ppi.

Задняя крышка и каркас корпуса у Motorola Moto G14 полностью пластиковые. В характеристиках указано, что дизайн телефона водостойкий. Достаточно странное утверждение. Возможно, подразумевается, что устройство защищено от влаги и брызг, но мы бы не советовали это проверять.

На передней панели есть защитное стекло под названием Panda Glass. Размеры Moto G14 составляют 161.5 x 73.8 x 8 мм, вес умеренный – 177 граммов. Девайс выпускается в цветах Steel Gray, Sky Blue, Butter Cream, Pale Lilac.

Производительность сложно назвать сильной стороной Motorola Moto G14. Процессор здесь откровенно слабsq – это 12-нанометровый Unisoc Tiger T616. Но это вполне ожидаемо, учитывая очень низкую стоимость аппарата.

С несложными задачами G14 справляется без проблем. Есть два варианта памяти – 4/128 и 8/256 ГБ. При нехватке места можно дополнительно установить microSDXC. Аудиоджек тоже на месте.

Камеры Motorola Moto G14 подходят для неприхотливой любительской съемки: главный модуль 50 Мп, дополнительный 2 Мп и фронталка 8 Мп. Запись видео доступна только в 1080p@30fps.

Емкость аккумулятора Moto G14 отличная – это 5000 мАч. В течение дня можно не беспокоиться, что придется заряжать смартфон. А вот мощность зарядки скромная – всего 15 Вт.

Плюсы:

Имеется слот для карты памяти и аудиоджек;

Симпатичный дизайн;

До 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ;

Хороший экран;

Отличная автономность.

Минусы:

Слабое железо;

Нет ультраширика.

Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Redmi 10C

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Следующий смартфон, а именно Xiaomi Redmi 10C, стал доступен к покупке в 2022 году. Но его характеристики все равно остаются актуальными в ультрабюджетном сегменте.

IPS-дисплей у Xiaomi Redmi 10 C с диагональю 6.71 дюйм, разрешение 720 x 1650 пикселей. В материалах корпуса используется только пластик, а габариты такие же большие – 169.6 x 76.6 x 8.3 мм с весом 190 граммов.

Redmi 10C можно найти в цветах Graphite Gray, Ocean Blue и Mint Green. Дизайн смартфона немного устаревший из-за широких рамок и каплеобразного выреза под фронтальную камеру.

Процессор у Редми 10С лучше, чем у Moto G14. Чип Qualcomm Snapdragon 680 4G выполнен по 6 нанометрам и демонстрирует хорошую производительность в своем сегменте. Базовые задачи не повлекут за собой трудностей.

Вариантов памяти много, но оперативная память всего на 3 или 4 ГБ. Все-таки этого будет недостаточно для плавной работы смартфона. Постоянный накопитель на 64 либо 128 ГБ. Дополнительно имеется слот для microSDXC.

Теперь по камерам Redmi 10C: основной модуль на 50 Мп, дополнительный 2 Мп и фронталка на 5 Мп. Запись видео только в 1080p@30fps. Никаких супер параметров здесь нет, но любительские фото можно будет сделать.

Аккумулятор Redmi 10C с емкостью 5000 мАч, здесь все отлично. Мощность зарядки – 15 Вт, поэтому на быструю подкормку батареи не стоит надеяться.

Плюсы:

Хорошая производительность для ультрабюджетника;

Есть версия на 128 ГБ ПЗУ;

Можно установить microSDXC+ есть аудиоджек;

Батарея на 5000 мАч.

Минусы:

Устаревший дизайн;

Низкое разрешение экрана.

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

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Далее обсудим новый смартфон, представленный компанией Samsung осенью 2023 года. Это Galaxy A 05 с 6.7-дюймовым IPS-экраном разрешением 720 x 1600 пикселей и пластиковым корпусом.

По размерам Samsung Галакси А05 большой: 168.8 x 78.2 x 8.8 мм с весом 195 граммов. Расцветки простые и универсальные: Black, Silver и Light Green. Вы можете установить microSDXC и воспользоваться аудиоджеком.

Samsung Galaxy A05 работает на базе процессора Mediatek Helio G85, исполненного по 12 нанометрам. Процессор не является особенно производительным, но он позволяет с легкостью выполнять повседневные задачи типа общения в мессенджерах или просмотра веб-страниц.

Смартфон представлен в трех модификациях памяти: 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Последняя выглядит наиболее актуально для 2024 года. Из коробки Galaxy A05 работает с операционной системой Android 13.

Камеры Samsung Galaxy A05 просто нормальные для своей цены: основной 50-мегапиксельный модуль имеет автофокусировку и использует 2-мегапиксельный датчик для увеличения глубины сцены.

Фронтальная камера на 8 Мп тоже неплохая. Записывать видео на главную камеру Галакси А05 можно в 1080p@/60fps.

По автономности у Samsung Galaxy A05 стандартная картина: батарея на 5000 мАч и проводная зарядка мощностью 25 Вт. Все это мы уже неоднократно видели в других бюджетниках, поэтому давайте переходить к другому телефону.

Плюсы:

Имеется модификация на 6/128 ГБ;

Основная камера с AF;

Запись видео в 1080p с 60fps;

Хорошая автономность.

Минусы:

Экран с низким разрешением;

Дизайн с каплевидным вырезом.

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C

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Переходим к следующему смартфону, и он тоже от Xiaomi. Это Redmi 12C с IPS-экраном диагональю 6.71 дюйм, разрешением 720 x 1650 пикселей и яркостью 500 нит.

Корпус такой же пластиковый, как у других моделей из сегодняшнего рейтинга. Немного расстраивает устаревший каплевидный вырез и большие рамки вокруг экрана. Redmi 12C имеет габариты 168.8 x 76.4 x 8.8 мм при весе 192 грамма.

Модель доступна к покупке в цветах Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green, Lavender Purple. Есть слот для microSDXC и аудиоджеков.

В плане экрана и дизайна у Redmi 12C ничего нового все это мы уже видели в других ультрабюджетниках. Железо также похоже – 12-нанометровый Mediatek Helio G85. Этот же чип установлен в Samsung Galaxy A05.

Вариантов памяти у Редми 12С множество: от 2/32 ГБ до 6/128 ГБ. Минимальная версия смотрится вообще смешно, а вот старшие можно рассматривать к покупке. Из коробки девайс работает на Android 12 с MIUI 13.

Главная камера у Redmi 12C на 50 Мп, без автофокусировки и оптической стабилизации. Имеется дополнительный модуль на 0.08 Мп, а разрешение передней камеры составляет 5 Мп. Видео можно записывать только в 1080p@30fps.

Ситуация с автономностью стандартная: аккумулятор с обычной нам емкостью 5000 мАч и зарядка на 10 Вт.

Плюсы:

Много вариантов памяти;

Слот для microSDXC и аудиоджеков;

Батарея на 5000 мАч;

низкая цена.

Минусы:

средние параметры экрана;

Зарядка всего 10 Вт.

Realme C51

Realme C51

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Последний телефон, о котором мы сегодня поговорим, будет от бренда Realme.

Это ультрабюджетная модель C51, предлагающая 6.74-дюймовый IPS-экран с разрешением 720 x 1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит, а также пластиковый корпус и 12-нанометровый процессор Unisoc Tiger T61.

Габариты Realme C51 составляют 167,2 x 76,7 x 8 мм с весом 186 граммов. Модель выпускается в цветах Mint Green и Carbon Black. Поддерживается карта памяти и аудиоджек – стандартная история всех ультрабюджетников.

Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменной прошивкой Realme UI T. Версий памяти много: от 3/64 ГБ до 6/256 ГБ.

Основная камера на 50 Мп и ее можно считать единственной (кроме фронталки на 5 Мп). Есть еще дополнительная линза на 0,8 Мп, но толку от нее почти нет. Задний модуль записывает видео у 1080p@30fps, а фронтальный – только у 720p@30fps.

Батарея Realme C51 с емкостью 5000 мАч, мощность зарядки составляет 33 Вт. До 50% телефон заряжается примерно через 28 минут.

Плюсы:

Стильный дизайн и приятный цвет;

Много модификаций памяти;

Долгое время автономной работы;

Зарядка на 33 Вт.

Минусы:

Слабое железо;

Скромные камеры.

Итоги

Теперь вы знаете о 5 лучших телефонах до 4500 грн. Предлагаем подвести итоги:

Лучший телефон до 4500 грн с хорошим экраном на начало 2024 года – Motorola Moto G14 ;

Лучший смартфон до 4500 грн с нормальной производительностью на начало 2024 года – Xiaomi Redmi 10C ;

Лучший смартфон до 4500 грн с записью видео в 1080p@60fps на начало 2024 года – Samsung Galaxy A05 ;

Лучший телефон до 4500 грн с разнообразными модификациями памяти на начало 2024 года – Xiaomi Redmi 12C ;

Лучший смартфон до 4500 грн с быстрой зарядкой на начало 2024 года – Realme C51 .

Напишите в комментариях, какой понравился смартфон.