Только что представленный Redmi K70 стоит от $352 и отличается от Pro чипом, ОЗУ и камерами

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Разница с Pro не критическая﻿﻿

Сегодня Xiaomi провела презентацию, на которой представила множество продуктов под собственным суббрендом Redmi K70. Это смартфоны, ноутбуки, смартчасы, TWS-наушники и т.д. Новые смартфоны – K70e, K70 и K70 Pro. Смартфоны K70﻿ и Pro отличаются камерой, процессором и максимумом оперативной памяти.



Начиная с дизайна, Redmi K70 duo имеет новый язык дизайна с прямоугольным островком камеры и квадратной металлической рамой.

Redmi K70 и K70 Pro имеют 6,6” TCL C8 OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Оба телефона предлагают пиковую яркость 4000 нит и высокую частоту ШИМ – 3840 Гц. Смартфоны поддерживают HDR10+ и Dolby Vision. Они оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев.



Оба Redmi K70 обладают 50 МП 1/1,55-дюймовым основным датчиком камеры Light Hunter 800 (OV50K). Обычный Redmi K70 дополнительно имеет сверхшироугольный объектив на 8 МП и макро на 2 МП, в то время как модель Pro оснащена телеобъективом на 50 МП с 2х оптическим увеличением и ультраширокоугольным объективом на 12 МП. У обоих смартфонов есть фронтальная камера для селфи на 16 МП.



Redmi K70 получил процессор Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Redmi K70 Pro оснащен последним Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, SoC. обычный K70 оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (до 24 ГБ у Pro) и до 1 ТБ накопителем UFS 4.



Оба смартфона питаются от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. На борту установлен HyperOS на базе Android 14. Redmi K70 и K70 Pro имеют порт USB-C, WiFi-7, NFC, IR, Bluetooth 5.4. Обычный Redmi K70 стоит $352 (12 ГБ + 256 ГБ), $381 (16 ГБ + 256 ГБ), $423 (16 ГБ + 212 ГБ), $479 (16 ГБ + 1 ТБ).

Источник: Giznochina