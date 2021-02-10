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Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G и камерой ночного видения

10.05.2022 381 0

Китайская компания Blackview, специализирующаяся на создании защищенных смартфонов, продолжает свои изыскания на этой ниве. На днях компания анонсировала серию неубиваемых аппаратов Blackview BL8800, главными фишками которой стала поддержка 5G, камера ночного видения и высокий уровень защиты.

 

Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G и камерой ночного видения – фото 1

 

Линейка Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) является продолжением Blackview BV8800, который в числе первых предложил тепловизор с технологией FLIR. Напомним, что Blackview BV8800 предлагает аккумулятор на 8380 мАч, быструю 33-ваттную зарядку, чипсет Helio G96, операционную систему Android 11 с оболочкой Doke OS 3.0, класс защиты IP68/IP69, поддержку военного стандарта MIL-STD-810H и двойную тыльную камеру 50 Мп + 20 Мп, где последняя представляет собой датчик ночного видения.

 

Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G и камерой ночного видения – фото 2

 

В рамках новой линейки выйдут две модели Blackview BL8800 и BL8800 Pro, где старшая предложит поддержку 5G, благодаря чипсету Dimensity 700, и тепловизор. Но при этом младшая модель сможет похвастаться камерой ночного видения и 90 Гц дисплеем. Тепловизионная камера пригодится для обнаружения людей или животных в кромешной тьме, а также позволит исправить неполадки в темном помещении.

 

Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G и камерой ночного видения – фото 3

 

Обе новинки предложат батарею на 8380 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, фирменную оболочку Doke OS 3.0 на базе Android 11, 50 Мп датчик в качестве главного в основной камере и защиту по стандарту IP68/IP69K&MIL-STD-810H. Старт продаж  Blackview BL8800 и BL8800 Pro намечен на 23 мая, когда и будут объявлены все характеристики и стоимость новинок. Сейчас же есть возможность забронировать Blackview BL8800 Pro в магазине компании на торговой площадке AliExpress и получить скидку во время старта продаж.

 

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Blackview BL8800 Blackview BL8800 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.05.2022

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Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G и камерой ночного видения