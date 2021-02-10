Серия Honor 70: характеристики, дизайн и дата анонса

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В плане начинки все достойно, но главное — что по цене

Honor на подъеме и стала достойным продолжателем дела Huawei, сумев взойти на первую строчку рейтинга крупнейших смартфоностроителей в Китае. Теперь компании нужно удержать занятую позицию и продолжить экспансию на другие рынки. А в этом ей должна помочь серия Honor 70, которую вот уже скоро представят.

Компания официально объявила дату презентации линейки Honor 70 — 30 мая. Ожидается, что в рамках нового семейства нас ждут три новинки, где помимо базовой представят Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. По прогнозам, Honor 70 должен обладать 10-битным 120-герцовым OLED‑экраном разрешением 2400х1080 точек, чипсетом Snapdragon 7 Gen 1, батареей на 4800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и тройной камерой 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Honor 70 Pro предложит 10-битный LTPO-дисплей разрешением 2400х1200 пикселей, процессор Dimensity 8100, камеру 50 Мп + 50 Мп (ультраширик) + 8 Мп (телевик) и аккумулятор аналогичный тому, что установлен в базовой версии.

Honor 70 Pro+ станет выделяться чипом Dimensity 9000, LTPO-панелью разрешением 2800х1300 точек, батарейкой емкостью 4600 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт и тройной тыльной камерой 50 Мп (Sony IMX766) + 50 Мп (сверхширик) + 12 Мп (телеобъектив).



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Источник: gizmochina