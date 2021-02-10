Сервис Find My помогает отслеживать передвижение российских войск

1750

Украденные «яблочные» устройства помогают определить месторасположение воровитых вояк

В дополнение к пыткам, издевательствам и убийствам мирных жителей в Украине, российская армия не гнушается устраивать грабежи. В сети уже есть многочисленные свидетельства мародерства, российские военные высылают с территории Белоруссии своим семьям в России огромное количество украденных вещей и электроники. Видимо они настолько «зажиточны» и на «Руси жить хорошо», что не гнушаются красть практически все, что попадется под руку, включая игрушки, инстурменты, электронику и даже унитаз.

В число военных трофеев попадают и устройства Apple, которые потом обнаруживаются за пределами Украины. Отследить месторасположение украденных устройств помогает приложение Find My, уникальной функцией которого является возможность поиска даже не подключенных к интернету и полностью разряженных устройств. А все благодаря технологии Bluetooth Low Energy, которая передает сигнал о месте, где находятся утерянные или украденные устройства.

И Find My действительно оказалась функцией полезной и эффективной, украинцы с легкостью устанавливают месторасположение своих гаджетов. В ответ на заявления пропагандистов и простых обывателей «вывсеврете», септикам стоило бы обратиться к поиску доказательств в сети, найти которые можно без проблем. Причем об этом пишут не только украинские издания, но и зарубежные.

Так, один из жителей пригорода Киева выложил в сеть скриншот с картой, обнаруженных наушников AirPods. Изначально российские «асвободители» «денацифицировали» его дом, а потом и похитили вещи в нем. Свои AirPods он неожиданно обнаружил в городе Речице, который находится в Гомельской области. Именно рядом с Речицей и Мозырем разбиты полевые лагеря, в которых находятся российские войска.

Интересно, что функция «Find My» также позволяет отслеживать передвижение российских войск. Так, лидер белорусской оппозиции заявил о том, что благодаря ей удалось отследить отступление российских военных из Киевской области с последующим их отходом на территорию Белоруссии.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena