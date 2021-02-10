Искать устройство Galaxy﻿ легче с Samsung Find﻿: новое приложение безопасности!

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Еще одна удобная функция

Samsung официально запустила приложение Samsung Find, служащее для управления устройствами Galaxy. Новое отдельное приложение заменило собой раздел "SmartThings Find", который ранее был частью программы SmartThings.

До этого изменения, если пользователи хотели найти свои устройства Samsung, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки или SmartTags, им приходилось переходить через приложение SmartThings.

В новом приложении вы имеете все функции отслеживания, в частности, во вкладке “Устройства” отображаются все ваши смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д. Кроме этого, есть вкладка "Элементы", которая нужна для того, чтобы найти потерянный аксессуар или любую другую вещь, прикрепленную к трекеру Galaxy SmartTag. Не менее важен раздел “Люди”, где вы можете просматривать местонахождение членов вашей семьи, если, конечно, они поделились с вами такими данными.

Samsung Найти предлагает некоторые дополнительные функции. Например, вы можете поделиться своим местонахождением или местонахождением устройства/объекта с другими, чтобы держать своих близких в курсе.

Кроме того, можно найти потерянное устройство или предмет с помощью звукового сигнала, используя функцию "Сделать звук". А для устройств с поддержкой UWB приложение показывает еще более точные данные о местонахождении и направлении движения.

Источник: sammobile