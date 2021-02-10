SIM-карты — вчерашний день. Будущее за iSIM. Что за технология

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Мобильные процессоры будут обладать функциями связи

Чипмейкер Qualcomm совместно с американским сотовым оператором Vodafone и производителем аэрокосмической продукции Thales представили новую технологию — iSIM. Создатели говорят о ней, как о новом уровне совершенствования или эволюционирования интегрированной карты eSIM.

Фишка в iSIM в том, что она позволяет объединить функцию симки с основным чипом, отказавшись от физической карты. Если для работы eSIM нужен отдельный чип, на котором хранится вся информация, то новая технология позволяет интегрировать чип непосредственно в центральный процессор.

Что дает такое решение? Прежде всего, появляется дополнительное пространство внутри устройства, которое может быть отведено под другие компоненты. Во-вторых, работать с iSIM сможет гораздо большее количество гаджетов. Это позволит сделать доступным Интернет вещей для носимых гаджетов, смарт-телевизоров, ноутбуков, автомобильных медиасистем, устройств системы умный дом и прочих умных гаджетов.

Среди достоинств iSIM компания Qualcomm называет снижение энергопотребления и повышенную производительность. Выиграют от ее внедрения и сотовые операторы, ведь для ее функционирования можно использовать инфраструктуру eSIM. В идеальном мире iSIM, это пространство, где каждое устройство легко и просто подключается друг к другу, а пользователь получает полный контроль над ними.

При этом для операторов и потребителей услуг ничего не изменится, а вот устройств, подключенных в сети, станет на порядок больше и заботы по выпуску таких гаджетов лягут на производителей, которые начнут закупать чипы со встроенной iSIM. Сама технология уже рабочая и Qualcomm продемонстрировала ее на Samsung Galaxy Z Flip 3.

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Источник: qualcomm